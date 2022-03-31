Владимир Путин запретил «Газпрому» принимать евро и доллары из ЕС

Описывая новую схему, Путин в тот же день говорил, что блокировка США и ЕС активов Банка России создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. «Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты», – подчеркнул он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что схема расчетов за поставки газа в рублях будет «проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей».