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Владимир Путин запретил «Газпрому» принимать евро и доллары из ЕС

Недружественной Европе придется менять валюту на рубли в Газпромбанке
Матвей Катков Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Президент России пообещал, что «Газпром» продолжит поставлять газ в предусмотренных контрактом объемах и ценах / Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.

Описывая новую схему, Путин в тот же день говорил, что блокировка США и ЕС активов Банка России создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. «Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты», – подчеркнул он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что схема расчетов за поставки газа в рублях будет «проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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