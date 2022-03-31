Владимир Путин запретил «Газпрому» принимать евро и доллары из ЕС

Владимир Путин запретил «Газпрому» принимать евро и доллары из ЕСНедружественной Европе придется менять валюту на рубли в Газпромбанке
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Описывая новую схему, Путин в тот же день говорил, что блокировка США и ЕС активов Банка России создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. «Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты», – подчеркнул он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что схема расчетов за поставки газа в рублях будет «проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей».