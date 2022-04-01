Группа «Газпром» прекратила участие в немецком дочернем предприятии
Группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, сообщает пресс-служба в Telegram-канале «Газпрома».
«31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», — сообщили в компании.
Накануне газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что минэкономики Германии прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти». По данным издания, речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Министерство начало прорабатывать такой сценарий из-за обеспокоенности правительства стабильностью поставок энергоносителей в Германию, сообщил ТАСС.
30 марта источники агентства Bloomberg сообщили об обысках в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas. По данным агентства, причины обысков могли быть связаны с расследованием антимонопольного регулятора Евросоюза в отношении поставок газа. В частности, антимонопольный регулятор проводит проверку возможной причастности «Газпрома» к росту цен на газ в Европе до рекордных значений.