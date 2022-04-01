Группа «Газпром» прекратила участие в немецком дочернем предприятии

Накануне газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что минэкономики Германии прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти». По данным издания, речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Министерство начало прорабатывать такой сценарий из-за обеспокоенности правительства стабильностью поставок энергоносителей в Германию, сообщил ТАСС.