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Группа «Газпром» прекратила участие в немецком дочернем предприятии

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Группа «Газпром» прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, сообщает пресс-служба в Telegram-канале «Газпрома».

«31 марта группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», — сообщили в компании.

Накануне газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что минэкономики Германии прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти». По данным издания, речь идет о Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Министерство начало прорабатывать такой сценарий из-за обеспокоенности правительства стабильностью поставок энергоносителей в Германию, сообщил ТАСС.

30 марта источники агентства Bloomberg сообщили об обысках в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas. По данным агентства, причины обысков могли быть связаны с расследованием антимонопольного регулятора Евросоюза в отношении поставок газа. В частности, антимонопольный регулятор проводит проверку возможной причастности «Газпрома» к росту цен на газ в Европе до рекордных значений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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