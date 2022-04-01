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«Газпром» сообщил о сокращении экспорта в дальнее зарубежье более чем на четверть

Ведомости

Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в январе - марте 2022 г. сократился на 14,3 млрд куб. м, или на 27,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из публикации в Telegram-канале компании.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м – на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении.

При этом в марте компания нарастила экспорт в девять европейских стран, в том числе в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, и Турцию. Помимо этого растут поставки «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири», подчеркнули в компании. В свою очередь поставки «Газпрома» из газотранспортной системы на внутренний рынок за три месяца текущего года снизились на 4,2 млрд куб. м, или на 4,3%, по сравнению с январем - мартом прошлого года. Сокращение этого показателя в компании связали с теплой погодой в феврале: в марте поставки на внутренний рынок были на уровне этого же месяца 2021 г.

Всего за три месяца 2022 г. «Газпром», согласно предварительным оценкам, добыл 135 млрд куб. м газа, что аналогично уровню этого же периода прошлого года.

Кроме того, «Газпром» назвал показатель общего остатка газа в подземных хранилищах Европы: по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 марта он составляет 26%. «Восполнение запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме – очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ», — отметили в компании. При этом российский экспортер предупредил, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.

Ранее по теме: «Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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