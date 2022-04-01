«Газпром» сообщил о сокращении экспорта в дальнее зарубежье более чем на четверть
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в январе - марте 2022 г. сократился на 14,3 млрд куб. м, или на 27,1%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из публикации в Telegram-канале компании.
«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 38,5 млрд куб. м – на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 г. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении.
При этом в марте компания нарастила экспорт в девять европейских стран, в том числе в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, и Турцию. Помимо этого растут поставки «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири», подчеркнули в компании. В свою очередь поставки «Газпрома» из газотранспортной системы на внутренний рынок за три месяца текущего года снизились на 4,2 млрд куб. м, или на 4,3%, по сравнению с январем - мартом прошлого года. Сокращение этого показателя в компании связали с теплой погодой в феврале: в марте поставки на внутренний рынок были на уровне этого же месяца 2021 г.
Всего за три месяца 2022 г. «Газпром», согласно предварительным оценкам, добыл 135 млрд куб. м газа, что аналогично уровню этого же периода прошлого года.
Кроме того, «Газпром» назвал показатель общего остатка газа в подземных хранилищах Европы: по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 марта он составляет 26%. «Восполнение запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме – очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ», — отметили в компании. При этом российский экспортер предупредил, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.