«Газпром» сообщил о сокращении экспорта в дальнее зарубежье более чем на четверть

При этом в марте компания нарастила экспорт в девять европейских стран, в том числе в Италию, Польшу, Грецию, Болгарию, Хорватию, и Турцию. Помимо этого растут поставки «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири», подчеркнули в компании. В свою очередь поставки «Газпрома» из газотранспортной системы на внутренний рынок за три месяца текущего года снизились на 4,2 млрд куб. м, или на 4,3%, по сравнению с январем - мартом прошлого года. Сокращение этого показателя в компании связали с теплой погодой в феврале: в марте поставки на внутренний рынок были на уровне этого же месяца 2021 г.