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Политика

В США разрешили направлять арестованные российские активы на поддержку Украины

Ведомости

Палата представителей конгресса США 27 апреля одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 8.

В документе говорится, что президенту США следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая якобы может быть связана с властями России. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям. 

Авторы документа предложили конфисковывать активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Активы предлагается продавать, а вырученные деньги направлять на восстановление Украины, военную и гуманитарную помощь стране и содействие украинцам в переселении в другие страны. Также деньги можно будет использовать на »гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

В законопроекте предлагается создать межведомственную группу во главе с госсекретарем США, которая определила бы конституционные механизмы для осуществления предложенного. Также в документе предлагается властям США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении российских законодателей.

После начала военной операции на Украине под санкции США попали десятки российских компаний и бизнесменов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американское правительство не собирается возвращать крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.

Ранее по теме: ЕС может направить конфискованные активы россиян на восстановление Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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