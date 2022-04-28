В США разрешили направлять арестованные российские активы на поддержку Украины
Палата представителей конгресса США 27 апреля одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN. Инициативу поддержали 417 конгрессменов, против выступили 8.
В документе говорится, что президенту США следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая якобы может быть связана с властями России. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям.
Авторы документа предложили конфисковывать активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Активы предлагается продавать, а вырученные деньги направлять на восстановление Украины, военную и гуманитарную помощь стране и содействие украинцам в переселении в другие страны. Также деньги можно будет использовать на »гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».
В законопроекте предлагается создать межведомственную группу во главе с госсекретарем США, которая определила бы конституционные механизмы для осуществления предложенного. Также в документе предлагается властям США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении российских законодателей.
После начала военной операции на Украине под санкции США попали десятки российских компаний и бизнесменов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американское правительство не собирается возвращать крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.