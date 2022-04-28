В США разрешили направлять арестованные российские активы на поддержку Украины

Авторы документа предложили конфисковывать активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Активы предлагается продавать, а вырученные деньги направлять на восстановление Украины, военную и гуманитарную помощь стране и содействие украинцам в переселении в другие страны. Также деньги можно будет использовать на »гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».