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Экономика

Боррель предложил отдать замороженные резервы РФ на восстановление Украины

Ведомости

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС обсудить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов в пользу Украины. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Боррель предлагает направить российские резервы на восстановление Украины. Он привел в пример США, которые ранее взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов. Средства можно направить в том числе для потенциальной компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране.

Такие же меры можно рассмотреть в отношении России, отмечает глава дипломатии ЕС.

«Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Восстановление Украины потребует «невероятного количества денег», добавил он. Политики ЕС ранее изучали вопрос задействования российских резервов, но Брюссель конкретных предложений не выдвигал.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка — порядка $300 млрд.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Евросоюза стоит взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, пострадавшими в ходе военной спецоперации России, для их восстановления.

«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами», — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины. Глава государства добавил, что Киев уже готовит масштабный план послевоенного экономического восстановления, который нуждается в международной поддержке.

До этого Зеленский заявил, что на восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребуется около $600 млрд. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит еще 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине к 550 млн евро, уже выделенных для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса.

Конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины, отмечал также еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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