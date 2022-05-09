Боррель предложил отдать замороженные резервы РФ на восстановление Украины

«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами», — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины. Глава государства добавил, что Киев уже готовит масштабный план послевоенного экономического восстановления, который нуждается в международной поддержке.