Боррель предложил отдать замороженные резервы РФ на восстановление Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС обсудить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов в пользу Украины. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Боррель предлагает направить российские резервы на восстановление Украины. Он привел в пример США, которые ранее взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов. Средства можно направить в том числе для потенциальной компенсации жертвам терроризма и гуманитарной помощи стране.
Такие же меры можно рассмотреть в отношении России, отмечает глава дипломатии ЕС.
«Я бы высказался за, поскольку это очень логично», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).
Восстановление Украины потребует «невероятного количества денег», добавил он. Политики ЕС ранее изучали вопрос задействования российских резервов, но Брюссель конкретных предложений не выдвигал.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка — порядка $300 млрд.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам Евросоюза стоит взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, пострадавшими в ходе военной спецоперации России, для их восстановления.
«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами», — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины. Глава государства добавил, что Киев уже готовит масштабный план послевоенного экономического восстановления, который нуждается в международной поддержке.
До этого Зеленский заявил, что на восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребуется около $600 млрд. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит еще 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине к 550 млн евро, уже выделенных для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса.
Конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины, отмечал также еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.