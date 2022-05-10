Газета
Политика

Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву «воровством»

Ведомости

Идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов Украине является воровством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны. 

В интервью газете Financial Times Боррель заявил, что предложил странам Евросоюза рассмотреть возможность изъять замороженные валютные резервы России в пользу Украины. Он отметил, что так уже поступали США с Афганистаном, когда взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы. Применение схожих мер Боррель не исключил и к России.

После начала спецоперации на Украине около половины российских золотовалютных резервов были заморожены западными странами (порядка $300 млрд). 22 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что по предварительным оценкам ущерб зданиям и инфраструктуре Украины составил $60 млрд.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал это предложение «беззаконием». По словам Грушко, это предложение подрывает доверие к Европе и всему Западу, оно разрушительно для основы международных отношений. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных