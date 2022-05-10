Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву «воровством»
Идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов Украине является воровством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны.
В интервью газете Financial Times Боррель заявил, что предложил странам Евросоюза рассмотреть возможность изъять замороженные валютные резервы России в пользу Украины. Он отметил, что так уже поступали США с Афганистаном, когда взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы. Применение схожих мер Боррель не исключил и к России.
После начала спецоперации на Украине около половины российских золотовалютных резервов были заморожены западными странами (порядка $300 млрд). 22 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что по предварительным оценкам ущерб зданиям и инфраструктуре Украины составил $60 млрд.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал это предложение «беззаконием». По словам Грушко, это предложение подрывает доверие к Европе и всему Западу, оно разрушительно для основы международных отношений.