Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву «воровством»

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — отметил Лавров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны.