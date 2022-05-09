МИД считает «беззаконием» изъятие в пользу Украины российских резервов
Предложение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об изъятии замороженных российских валютных резервов в пользу Украины является беззаконием, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Грушко, это предложение подрывает доверие к Европе и всему Западу, оно разрушительно для основы международных отношений. Если такое решение будет принято, оно ударит по европейцам и их финансовой системе, считает замминистра иностранных дел России. «Это полное беззаконие и, скорее, закон джунглей», – отметил он.
Грушко считает, что из-за таких заявлений вместе с Россией «огромное количество стран» будут защищать мировой порядок, основанный на международном праве.
В интервью газете Financial Times Боррель заявил, что предложил странам Евросоюза рассмотреть возможность изъять замороженные валютные резервы России в пользу Украины. Он отметил, что так уже поступали США с Афганистаном, когда взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы. Применение схожих мер Боррель не исключил и к России.
После начала спецоперации на Украине около половины российских золотовалютных резервов были заморожены западными странами (порядка $300 млрд). 22 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что по предварительным оценкам ущерб зданиям и инфраструктуре Украины составил $60 млрд.