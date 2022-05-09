МИД считает «беззаконием» изъятие в пользу Украины российских резервов

По словам Грушко, это предложение подрывает доверие к Европе и всему Западу, оно разрушительно для основы международных отношений. Если такое решение будет принято, оно ударит по европейцам и их финансовой системе, считает замминистра иностранных дел России. «Это полное беззаконие и, скорее, закон джунглей», – отметил он.