Лавров назвал «воровством» заморозку международных резервов России
Заморозка западными странами золотовалютных резервов российского Центрального банка является воровством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция встречи велась на Youtube-канале МИДа.
«Когда резервы центрального банка [заморозили], вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это страны запада и некоторые азиатские государства стали вводить в отношении России санкции, затронувшие в том числе экономическую, финансовую и торговую сферы. В частности, США и Евросоюз (ЕС) запретили своим резидентам осуществлять любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.
Часть золотовалютных резервов России, хранящаяся за рубежом, в результате оказалась «заморожена». Точный объем средств не раскрывался, однако министр финансов России Антон Силуанов сказал, что речь идет примерно о $300 млрд. При этом сумма всех запасов составляла порядка $640 млрд.
По словам Силуанова, Запад фактически объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией. Министр отметил, что другие государства, по сути, развернули в отношении страны экономическую и финансовую войну.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.