Лавров назвал «воровством» заморозку международных резервов России

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это страны запада и некоторые азиатские государства стали вводить в отношении России санкции, затронувшие в том числе экономическую, финансовую и торговую сферы. В частности, США и Евросоюз (ЕС) запретили своим резидентам осуществлять любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.