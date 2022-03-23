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Финансы

Лавров назвал «воровством» заморозку международных резервов России

Ведомости

Заморозка западными странами золотовалютных резервов российского Центрального банка является воровством, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция встречи велась на Youtube-канале МИДа.

«Когда резервы центрального банка [заморозили], вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это страны запада и некоторые азиатские государства стали вводить в отношении России санкции, затронувшие в том числе экономическую, финансовую и торговую сферы. В частности, США и Евросоюз (ЕС) запретили своим резидентам осуществлять любые операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ.

Часть золотовалютных резервов России, хранящаяся за рубежом, в результате оказалась «заморожена». Точный объем средств не раскрывался, однако министр финансов России Антон Силуанов сказал, что речь идет примерно о $300 млрд. При этом сумма всех запасов составляла порядка $640 млрд.

По словам Силуанова, Запад фактически объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией. Министр отметил, что другие государства, по сути, развернули в отношении страны экономическую и финансовую войну.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Ранее по теме: Силуанов сообщил об отсутствии у России доступа к $300 млрд резервов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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