Силуанов сообщил об отсутствии у России доступа к $300 млрд резервов
Западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
Он также рассказал, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях, а страны Запада добиваются от Китая введения аналогичных ограничений по доступу к валюте. Давление оказывается и в попытке ограничить торговлю России с Китаем, отметил Силуанов.
Говоря об исполнении долговых обязательств после заморозки резервов, Силуанов подчеркнул, что суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия пока будет обслуживать в рублях.
«Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но — еще раз повторю — долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил Силуанов.
Силуанов ранее заявил, что западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», — сказал глава российского ведомства.
По его словам, для противодействия ограничениям финансовые власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга, в том числе государственного: российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.
Условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее такую возможность допустила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Замороженные в рамках санкций Запада средства Банка России уже зарезервированы для Украины, речь идет о более чем $300 млрд, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.