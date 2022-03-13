Силуанов сообщил об отсутствии у России доступа к $300 млрд резервов

«Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но — еще раз повторю — долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил Силуанов.