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Финансы

Силуанов сообщил об отсутствии у России доступа к $300 млрд резервов

Ведомости

Западные санкции лишили Россию доступа к почти половине золотовалютных резервов в сумме около $300 млрд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он также рассказал, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях, а страны Запада добиваются от Китая введения аналогичных ограничений по доступу к валюте. Давление оказывается и в попытке ограничить торговлю России с Китаем, отметил Силуанов. 

Говоря об исполнении долговых обязательств после заморозки резервов, Силуанов подчеркнул, что суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия пока будет обслуживать в рублях.

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«Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но — еще раз повторю — долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов, — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил Силуанов.

Силуанов ранее заявил, что западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», — сказал глава российского ведомства.

По его словам, для противодействия ограничениям финансовые власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга, в том числе государственного: российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.

Условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее такую возможность допустила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. 

Замороженные в рамках санкций Запада средства Банка России уже зарезервированы для Украины, речь идет о более чем $300 млрд, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных