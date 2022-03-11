Песков заявил о фактически отсутствующих условиях для дефолта в России

«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучении ответа от банков–агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте будет зависеть от введенных ограничений», – сказал Силуанов, слова которого привела пресс–служба Минфина.