Песков заявил о фактически отсутствующих условиях для дефолта в России
Условия для дефолта в России фактически отсутствуют, если они не вменяются искусственно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы слышали уже заявления наших руководителей финансовых ведомств, Минфина и т. д. о готовности, наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях. Фактически как таковых условий для дефолта не существует, если только они не создаются и не вменяются нам искусственно», — сказал Песков журналистам, комментируя слова главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Она в эфире телеканала CNBC назвала возможность дефолта в России «более не представляющейся невероятной».
По словам главы МВФ, санкции, введенные против России, подтолкнули страну к рецессии, приводят к резкому сокращению российской экономики и обесцениванию рубля. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные страны развернули финансовую и экономическую войну против России. «Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», — сказал глава российского ведомства.
По его словам, для противодействия ограничениям финансовые власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга, в том числе государственного: российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов.
«Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучении ответа от банков–агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте будет зависеть от введенных ограничений», – сказал Силуанов, слова которого привела пресс–служба Минфина.
Ранее агентства Moody’s, S&P и Fitch снизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте. Агентство сомневается в готовности России обслуживать государственный долг на фоне решения президента России Владимира Путина, согласно которому физлица и юрлица, регионы, муниципалитеты и государство могут расплачиваться с кредиторами по своим долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.
S&P понизило кредитный рейтинг России сразу на восемь ступеней – с BB+ до CCC- с негативным прогнозом, а Moody’s – на шесть ступеней с B3 до Ca с негативным прогнозом. Таких рейтингов у России не было с 1998 г.