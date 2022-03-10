Финансовые власти придумали способ использования резервов под санкциями

Министр финансов после заседания правительства уточнил, как будет действовать механизм обслуживания государственного внешнего долга. «Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучения ответа от банков–агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте будет зависеть от введенных ограничений», – привела пресс–служба Минфина слова Силуанова.