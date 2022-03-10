Финансовые власти придумали способ использования резервов под санкциями

Финансовые власти придумали способ использования резервов под санкциямиПлатежи по российскому внешнему долгу будут конвертироваться в валюту только из замороженных средств
За последние две недели западными странами развернута финансовая и экономическая война против России, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании правительства с президентом по мерам поддержки экономики на фоне санкций.
«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией и заморозил наши золотовалютные резервы», – отметил руководитель Минфина.
Министр пояснил, что для противодействия этим ограничениям финансовые власти разработали специальный порядок обслуживания российского внешнего долга, в том числе государственного. По словам министра, российские внешние обязательства будут погашаться в рублях, а для конвертации платежей в валюту можно будет использовать исключительно средства замороженных золотовалютных резервов (ЗВР).
Министр финансов после заседания правительства уточнил, как будет действовать механизм обслуживания государственного внешнего долга. «Мы сначала дадим все необходимые платежные поручения нашим агентам по сделкам в соответствии с эмиссионной документацией с тем, чтобы осуществить платеж в валюте. Это будет возможно только при условии разморозки валютных счетов ЦБ и правительства. При получении отказа или неполучения ответа от банков–агентов мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях. В любом случае обязательства будут исполнены перед нашими инвесторами. А возможность получения средств в валюте будет зависеть от введенных ограничений», – привела пресс–служба Минфина слова Силуанова.
Как ранее разъяснял в своих документах ЦБ, кредиторы из России и стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства в рублях, а при наличии специального разрешения – в валюте долга. Для кредиторов из «недружественных» стран другой порядок: они могут открыть в российском банке специальный рублевый счет типа «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Счет типа «С» будет предполагать осуществление любых операций с ценными бумагами, налоговых платежей и переводов между такими счетами, уточнял ЦБ.
По всей видимости, Минфин предлагает заемщикам, по крайней мере из «недружественных» стран, получать платежи в рублях на спецсчета в российских банках, а выводить эти средства из страны можно будет исключительно в результате конвертации с применением валюты из резервов. Именно в этом и состоит одно из предназначений ЗВР – они используются для оперативной конвертации российской валюты в иностранную и наоборот.
Объем внешнего долга России, по оценке ЦБ, по состоянию на 1 января 2022 г. составлял $478,2 млрд. В эту сумму входят обязательства как государства, так и бизнеса.
Международные резервы ЦБ по состоянию на 18 февраля 2022 г. составили $643,2 млрд. По оценкам экспертов, под санкции попала примерно половина этой суммы. Объем ФНБ на конец января составлял около $180 млрд, из них заморожено около 50%.
С 2016 г. Минфин в эмиссионных документах новых еврооблигаций также прописывал особое условие: если по причинам, не зависящим от государства, станут невозможны выплаты в долларах или евро, платежи инвесторам должны быть осуществлены в британских фунтах или швейцарских франках, а если и в этих валютах они будут невозможны, то в рублях.
Заморозка долларовых активов Банка России в США и запрет американцам на осуществление любых операций с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ) ставили под вопрос техническую возможность обслуживания Россией своих долговых обязательств в иностранной валюте. Поскольку долларовые активы ЦБ заморожены, Минфину было бы неоткуда взять валюту для выплаты купона – ведомство в любом случае не смогло бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа).
Но минфин США 2 марта сделал исключение и разрешил до 25 мая транзакции с Банком России, ФНБ и Минфином России, необходимые для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям» ЦБ, ФНБ или Минфина. «Поблажки» касаются евробондов, которые выпущены до 1 марта, – в новые бумаги американские инвесторы уже инвестировать не могут. Помимо США на резервы Банка России наложили санкции Евросоюз, Великобритания, Канада и Япония.
Ответственность за невыплату будет лежать и на тех, кто арестовал средства, отмечал руководитель направления макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКПа Дмитрий Белоусов: «Наш валютный долг является длинным, и в сложившейся ситуации его возможно погашать короткими средствами. Если не будет сложностей политического характера, Минфин сможет заплатить купон 16 марта», – пояснял он «Ведомостям».