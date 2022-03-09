Какие меры вошли в новый налоговый пакет поддержки экономики

В правительстве подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления. «Ведомости» ознакомились с содержанием проекта поправок в Налоговый кодекс (НК), которые разработал Минфин. Копия законопроекта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили федеральный чиновник и два источника, знакомых с материалами к заседанию правительства. Часть мер уже объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 9 марта.