Путин поддержал решение о проведении референдумов

«Не можем не откликнуться на их искренние стремления самим определять свою судьбу. <...> Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов — для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал он.