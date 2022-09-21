Путин поддержал решение о проведении референдумов
Россия поддержит решение, которое примут жители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов о присоединении к территории России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов.
«Не можем не откликнуться на их искренние стремления самим определять свою судьбу. <...> Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов — для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал он.
Референдумы о вхождении территорий в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование пройдет только на подконтрольных России территориях, в Запорожье референдум не сможет пройти даже в электронном формате из соображений безопасности, сообщил ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он также уточнил, что если решение будет положительным, целесообразно было бы переименовать Запорожскую область в Запорожский край.
Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Накануне, 20 сентября, с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже решение о проведении референдумов было утверждено.
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