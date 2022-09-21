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Путин поддержал решение о проведении референдумов

Ведомости

Россия поддержит решение, которое примут жители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей в ходе референдумов о присоединении к территории России. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам по вопросам референдумов.

«Не можем не откликнуться на их искренние стремления самим определять свою судьбу. <...> Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов — для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал он.

Референдумы о вхождении территорий в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. При этом в Запорожской области голосование пройдет только на подконтрольных России территориях, в Запорожье референдум не сможет пройти даже в электронном формате из соображений безопасности, сообщил ранее член пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он также уточнил, что если решение будет положительным, целесообразно было бы переименовать Запорожскую область в Запорожский край. 

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Общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик. Накануне, 20 сентября, с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже решение о проведении референдумов было утверждено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных