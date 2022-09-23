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Песков: Москва будет считать удары по Донбассу атакой на свои земли

Ведомости

В случае положительного результата на референдумах в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав РФ на этой территории будет действовать Конституция РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Если произойдет акт вступления этих территорий в состав Российской Федерации, то, соответственно, уже будут работать соответствующие положения нашей конституции», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС). 

Также журналисты поинтересовались, какой будет реакция Москвы на удары по подконтрольным России территориям в случае их присоединения к РФ. Песков подтвердил, что Москва будет расценивать попытки Украины вернуть эти регионы как угрозу безопасности России. 

23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя начало референдума, назвал его исторической вехой, являющейся кульминацией «общего непростого пути» жителей республики.

21 сентября президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов на ранее освобожденных территориях в ходе спецоперации на Украине. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — заявил он.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отмечал, что вхождение регионов в состав России позволит расценивать удары Киева по их территории как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных