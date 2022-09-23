Песков: Москва будет считать удары по Донбассу атакой на свои земли
В случае положительного результата на референдумах в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав РФ на этой территории будет действовать Конституция РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если произойдет акт вступления этих территорий в состав Российской Федерации, то, соответственно, уже будут работать соответствующие положения нашей конституции», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Также журналисты поинтересовались, какой будет реакция Москвы на удары по подконтрольным России территориям в случае их присоединения к РФ. Песков подтвердил, что Москва будет расценивать попытки Украины вернуть эти регионы как угрозу безопасности России.
23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской области, а также части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя начало референдума, назвал его исторической вехой, являющейся кульминацией «общего непростого пути» жителей республики.
21 сентября президент России Владимир Путин поддержал проведение референдумов на ранее освобожденных территориях в ходе спецоперации на Украине. «То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — заявил он.
До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отмечал, что вхождение регионов в состав России позволит расценивать удары Киева по их территории как «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».
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