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В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к РФ

Ведомости

Сегодня в 8:00 в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья стартовали референдумы о вхождении в состав России, которые продлятся до 27 сентября. С 23 по 26 сентября голосование пройдет на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, а 27 сентября – на стационарных участках.

В Херсонской области, как сообщила накануне глава ЦИК Марина Захарова, организовано 8 территориальных и 198 участковых комиссий. Всего подготовлено 750 000 бюллетеней, именно столько, по данным комиссии, в регионе сейчас избирателей. Голосование пройдет на всей территории области, а также в присоединенных к ней Снигиревском и Александровском округах.

На территориях Запорожской области будет открыто 394 избирательных участка, еще 102 будут работать в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР и в Херсонской области. Подомовое голосование также будет проходить первые четыре дня с 8 по 20:00, 27 сентября оно пройдет с 08.00 до 16.00 на участках.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя начало референдума, назвал его исторической вехой, являющейся кульминацией «общего непростого пути» жителей республики.

«Сначала мы стали независимым государством. Затем — добились признания республики. И вот он — третий шаг: объединение с Россией», – сказал он в своем видеообращении.

Как отмечает Донецкое агентство новостей, всего в ДНР организовано более 450 участков и свыше 1,5 млн бюллетеней. В бюллетене, который вчера показали в местном ЦИК, указан вопрос «Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?», на который предлагается ответить «да» или «нет».

Жителям ЛНР на референдуме зададут аналогично сформулированный вопрос, сообщил ранее «Луганский инфоцентр». В республике работает 461 участок референдума, в регионах России — еще 201.

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.

20 сентября с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.

На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также к жителям Донбасса и подконтрольных РФ территорий. Он поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных