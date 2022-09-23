В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к РФ

Сегодня в 8:00 в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья стартовали референдумы о вхождении в состав России, которые продлятся до 27 сентября. С 23 по 26 сентября голосование пройдет на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, а 27 сентября – на стационарных участках.