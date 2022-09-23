В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к РФ
Сегодня в 8:00 в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и части Запорожья стартовали референдумы о вхождении в состав России, которые продлятся до 27 сентября. С 23 по 26 сентября голосование пройдет на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, а 27 сентября – на стационарных участках.
В Херсонской области, как сообщила накануне глава ЦИК Марина Захарова, организовано 8 территориальных и 198 участковых комиссий. Всего подготовлено 750 000 бюллетеней, именно столько, по данным комиссии, в регионе сейчас избирателей. Голосование пройдет на всей территории области, а также в присоединенных к ней Снигиревском и Александровском округах.
На территориях Запорожской области будет открыто 394 избирательных участка, еще 102 будут работать в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР и в Херсонской области. Подомовое голосование также будет проходить первые четыре дня с 8 по 20:00, 27 сентября оно пройдет с 08.00 до 16.00 на участках.
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя начало референдума, назвал его исторической вехой, являющейся кульминацией «общего непростого пути» жителей республики.
«Сначала мы стали независимым государством. Затем — добились признания республики. И вот он — третий шаг: объединение с Россией», – сказал он в своем видеообращении.
Как отмечает Донецкое агентство новостей, всего в ДНР организовано более 450 участков и свыше 1,5 млн бюллетеней. В бюллетене, который вчера показали в местном ЦИК, указан вопрос «Вы за вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?», на который предлагается ответить «да» или «нет».
Жителям ЛНР на референдуме зададут аналогично сформулированный вопрос, сообщил ранее «Луганский инфоцентр». В республике работает 461 участок референдума, в регионах России — еще 201.
Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину 19 сентября с просьбой провести референдумы о присоединении к РФ. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.
20 сентября с аналогичной просьбой Общественный совет Херсонской области обратился к главе пророссийской ВГА Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому. Позже проведение референдумов было утверждено.
На следующий день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также к жителям Донбасса и подконтрольных РФ территорий. Он поддержал проведение референдумов и заявил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдет голосование.
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