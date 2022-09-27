Дмитрия Рогозина называют основным кандидатом на должность полпреда на новых территориях

Дмитрия Рогозина называют основным кандидатом на должность полпреда на новых территорияхНовый федеральный округ может получить название «Крымский»
В России могут создать новый федеральный округ – Крымский, в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Об этом сообщил «Ведомостям» собеседник в Совете Федерации и близкий к правительству Крыма источник.
Новый фронт
Возглавить новое полпредство может бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к АП. Близкий к Старой площади собеседник говорит, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным. Необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий: а для управления ими нужен политический тяжеловес.
Другой близкий к АП источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента в этом федеральном округе так: «Там большой фронт работ, так что это вполне возможно». Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там, добавляет этот источник «Ведомостей».
Рогозин покинул пост главы «Роскосмоса» еще 15 июля. Его место в «Роскосмосе» занял вице-премьер по ОПК Юрий Борисов. В день, когда проходили кадровые перестановки, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», – комментировал он.
Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» по поводу нового назначения Рогозина. Рогозин на запрос «Ведомостей» тоже не ответил. Источник в «Роскосмосе» сказал, что пока оставшиеся представители команды Рогозина не готовятся к переводу на новое место работы. При этом он отметил, что, по его сведениям, бывший руководитель госкорпорации желал бы этого назначения.
Федеральный чиновник не слышал, чтобы потенциальному полпреду президента в новом округе намеревались выделить дополнительные полномочия на уровне правительства (например, в виде совмещения должности в Кремле и Белом доме или создания профильного министерства). Впрочем, как отметил он, спешки с такими решениями быть не должно. Со стороны кабмина восстановление территорий курирует вице-премьер Марат Хуснуллин.
Чем известен Рогозин
Рогозину 58 лет, он родился в Москве и окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. В 1990-х он занимался бизнесом, а в 1992 г. стал добровольцем в Приднестровье.
С 1994 по 1997 г. Рогозин был председателем исполкома Международного конгресса русских общин, а после того как блок «Родина» прошел в Госдуму, стал руководителем одноименной фракции в Госдуме. «Родина» выступала против некоторых инициатив власти – к примеру, о монетизации льгот. В марте 2006 г. Рогозин оставил должность председателя «Родины», после того как партия стала проявлять излишнюю самостоятельность. С 2008 по 2011 г. он был спецпредставителем РФ при НАТО.
В обойму он окончательно вернулся в 2011 г., когда был назначен вице-премьером по ОПК. В 2012 г. Рогозин был назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью. При этом он оставался публичным политиком, и его высказывания неоднократно припоминались СМИ. К примеру, в 2014 г. он, будучи «оборонным вице-премьером», заявил в соцсетях, что поменял бы все свои должности на то, чтобы быть сейчас «в одном окопе» с ополченцами в Славянске (ДНР), который штурмуют украинские военные. В 2018 г. он занял должность гендиректора «Роскосмоса».
Референдумы о присоединении
Голосование на референдуме о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины должно завершиться 27 сентября. На всех территориях, кроме Херсонской области, референдумы уже вечером 25 сентября признаны состоявшимися благодаря высокому уровню явки. Местные избирательные комиссии называли уровень явки: в ДНР и ЛНР он составил 76,09 и 77,12% соответственно. На подконтрольных России территориях Запорожской области явка составила 51,55%, в том числе за счет проголосовавших за рубежом. В Херсонской области, в свою очередь, за три дня голосования в референдуме приняли участие 48,91% избирателей.
Пятидневные референдумы на четырех территориях начались 23 сентября, а их результаты должны быть объявлены уже в среду, 28 сентября. Ранее, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и жителям подконтрольных России территорий на Украине, в котором объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в стране. 30 сентября, как писали «Ведомости», Путин может выступить перед Федеральным собранием – источники не исключают, что тогда будет поставлена точка в вопросе присоединения территорий.
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Екатерина Гробман