Дмитрия Рогозина называют основным кандидатом на должность полпреда на новых территориях

В обойму он окончательно вернулся в 2011 г., когда был назначен вице-премьером по ОПК. В 2012 г. Рогозин был назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью. При этом он оставался публичным политиком, и его высказывания неоднократно припоминались СМИ. К примеру, в 2014 г. он, будучи «оборонным вице-премьером», заявил в соцсетях, что поменял бы все свои должности на то, чтобы быть сейчас «в одном окопе» с ополченцами в Славянске (ДНР), который штурмуют украинские военные. В 2018 г. он занял должность гендиректора «Роскосмоса».