Депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов в начале следующей недели

Депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов в начале следующей неделиВ Госдуме планируют поддержать решение единогласно
Госдума изменит график работы, чтобы документально оформить вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. ДНР и ЛНР провозгласили независимость в 2014 г. Решение о признании их независимости президент России принял 21 февраля, перед началом военной операции, а частично контролируемые РФ Запорожская и Херсонская области на референдумах 23–27 сентября сразу приняли решение о выходе из состава Украины и вхождении в состав РФ. Последний вопрос был решен и на референдумах в республиках.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в начале пленарного заседания 28 сентября сообщил депутатам, что до конца недели им необходимо работать в Москве и скорректировать график работы на следующую неделю, которая должна была быть региональной. По его словам, депутаты переносят ее начало с 3 октября на 10-е. Это позволит провести 3 и 4 октября пленарные заседания, поскольку «решения президента [по поводу новых субъектов] законодательно должны быть обеспечены».
«Соответственно, 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14.00, с тем чтобы до этого провести заседание совета [Госдумы] и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Госдумы в виде комитетов», – сказал спикер.
Нижняя палата парламента – это не первая и не последняя инстанция, которая принимает решение о принятии субъектов в состав России, но необходимая. 30 сентября в Кремле должно состояться подписание договоров между Россией и территориями, говорит депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
От лица России такие документы подписывает глава государства. В этот же день вечером на Красной площади состоится торжественный концерт, посвященный присоединению территорий.
После подписания договора о принятии территорий в состав РФ президент обратится в Конституционный суд с запросом о проверке его на соответствие Основному закону. Затем договор будет внесен в Госдуму на ратификацию. Одновременно будет внесен проект конституционного закона о принятии в Россию новых субъектов и поправках в Конституцию (там прописываются названия новых регионов). После одобрения закона Думой и Советом Федерации его подписывает президент.
Рассмотрение законопроектов о принятии территорий в состав России и ратификация договора состоится в Госдуме 3 октября, говорит источник в Охотном Ряду. Перед началом пленарного заседания 28 сентября Володин с руководителями думских фракций обсудил итоги референдумов.
«В данном случае [в Госдуме] будет единогласное голосование всех фракций в поддержку [договоров и соответствующих законов]», – добавляет Нилов. Депутат от «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что фракция будет полностью голосовать «за»: «Новороссия возвращается домой, и, безусловно, наша фракция поддержит выбор народа Донбасса». В «Справедливой России», «конечно, поддержат решение», говорит депутат Олег Нилов. «Мы еще в 1990-х гг. готовы их были присоединить. Уверенно, дружно и с большой надеждой и радостью примем это решение», – говорит депутат от КПРФ Юрий Афонин. Источник во фракции «Новые люди» предполагает, что нет интриги в вопросе, поддержит ли фракция присоединение новых территорий.
Заседание Совета Федерации назначено на 4 октября, в этот день верхняя палата может рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник 28 сентября сообщили, что уже выехали в Москву для завершения юридической части вхождения регионов в состав России. Впрочем, вхождение четырех субъектов в состав РФ не означает завершения спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил после проведения референдумов, что для этого «как минимум нужно освободить всю территорию ДНР». 26 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после завершения процедуры вхождения территорий в состав России там уже будет проходить не спецоперация, а контртеррористическая операция.