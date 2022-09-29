Депутаты и сенаторы ратифицируют договор о принятии в состав России новых субъектов в начале следующей недели

«В данном случае [в Госдуме] будет единогласное голосование всех фракций в поддержку [договоров и соответствующих законов]», – добавляет Нилов. Депутат от «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что фракция будет полностью голосовать «за»: «Новороссия возвращается домой, и, безусловно, наша фракция поддержит выбор народа Донбасса». В «Справедливой России», «конечно, поддержат решение», говорит депутат Олег Нилов. «Мы еще в 1990-х гг. готовы их были присоединить. Уверенно, дружно и с большой надеждой и радостью примем это решение», – говорит депутат от КПРФ Юрий Афонин. Источник во фракции «Новые люди» предполагает, что нет интриги в вопросе, поддержит ли фракция присоединение новых территорий.