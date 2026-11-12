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Два человека погибли после обрушения здания в Бруклине

Инна Шульгина

Два человека погибли в результате обрушения трехэтажного здания в Бруклине 11 ноября. Еще 17 человек пострадали, семь из них – дети, сообщает CNN со ссылкой на городские власти.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. По словам представителя департамента полиции Нью-Йорка, спасатели не знают достоверно, сколько человек могут находиться под завалами или пропали без вести.

Спасательная операция продолжается более четырех часов. Здание обрушилось на соседнюю строительную площадку, в результате чего несколько человек оказались заблокированы в обоих зданиях. При этом пожарные опасаются повторного обрушения.

Согласно данным городских архивов, обрушившееся здание было построено в 1930 г. В нем располагались четыре жилых и одна коммерческая квартиры.

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