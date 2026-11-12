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Уиткофф и Кушнер пароведут встречу с Дмитриевым перед переговорами в Кремле

Инна Шульгина
Гавриил Григоров / РИА Новости
Гавриил Григоров / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер перед переговорами в Кремле встретятся со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным «РИА Новости», Дмитриев, Уиткофф и Кушнер уже выехали из «Внуково». Кортеж едет в сторону центра Москвы. Ранее Дмитриев прибыл в аэропорт, чтобы встретить американских посланников.

11 ноября в Абу-Даби был завершен двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Кроме того, глава российской группы помощник президента Владимир Мединский заявил, что, по его мнению, стороны приблизились к достижению мира.

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