В ООН заявили, что не примут итоги референдумов о присоединении к России

В то же время ряд государств уже осудили проведение референдумов и заявили, что не примут их итоги. В связи с этим страны ЕС анонсировали новые санкционные предложения против России. Также санкционный список в отношении России уже расширила Великобритания. Перечень пополнился 92 новыми строчками: в него попали 89 граждан РФ и 3 российские компании.