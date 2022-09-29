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В ООН заявили, что не примут итоги референдумов о присоединении к России

Ведомости

ООН не может принять итоги референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш. 

«Любое решение о [присоединении] Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Он также заявил, что подобные действия несут за собой «опасную эскалацию». «Этому нет места в современном мире. Это не должно быть принято», — подчеркнул Гутерриш. 

Он отметил однозначную позицию ООН по данному вопросу, упомянув о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Генсек ООН заявил, что референдумы прошли на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому их якобы нельзя назвать «настоящим выражением народной воли».

Референдумы в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

21 сентября в своем обращении президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает решение регионов о проведении референдумов. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, он анонсировал «объемное выступление» Путина. 

В то же время ряд государств уже осудили проведение референдумов и заявили, что не примут их итоги. В связи с этим страны ЕС анонсировали новые санкционные предложения против России. Также санкционный список в отношении России уже расширила Великобритания. Перечень пополнился 92 новыми строчками: в него попали 89 граждан РФ и 3 российские компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных