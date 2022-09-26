Великобритания расширила список санкций против России из-за референдумов

Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Тем не менее власти Швейцарии допустили, что могут поддержать новые санкции ЕС.