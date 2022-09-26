Великобритания расширила список санкций против России из-за референдумов
Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья. Об этом сообщает британский МИД.
Санкционный список пополнился еще 92 строчками. Так, под ограничения попали люди, которые отвечали за организацию референдумов, в том числе председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава пророссийской администрации Запорожья Евгений Балицкий и член ВГА региона Владимир Рогов, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, зампред ЦИК России Николай Булаев и др.
Кроме того, санкции затронули четырех предпринимателей, капитал которых МИД Британии в общей сложности оценил в 6,3 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о владельцах группы компаний «Киевская площадь» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, а также о президенте и учредителе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандере Махмудове и президенте группы компаний «Арети» Игоре Макарове.
Также под санкции попали три российские компании: АО «Гознак», Международный расчетный банк и «ИМА-Консалтинг». В черный список также внесли 55 представителей государственных организаций, в том числе из руководства Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка.
В МИД Великобритании отметили, что в настоящее время страна ввела санкции против 120 российских компаний, а также более 1200 граждан России.
23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября.
Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Тем не менее власти Швейцарии допустили, что могут поддержать новые санкции ЕС.
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