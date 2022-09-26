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Великобритания расширила список санкций против России из-за референдумов

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции против российских граждан и компаний из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья. Об этом сообщает британский МИД. 

Санкционный список пополнился еще 92 строчками. Так, под ограничения попали люди, которые отвечали за организацию референдумов, в том числе председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев, глава пророссийской администрации Запорожья Евгений Балицкий и член ВГА региона Владимир Рогов, министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, зампред ЦИК России Николай Булаев и др. 

Кроме того, санкции затронули четырех предпринимателей, капитал которых МИД Британии в общей сложности оценил в 6,3 млрд фунтов стерлингов. Речь идет о владельцах группы компаний «Киевская площадь» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, а также о президенте и учредителе Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандере Махмудове и президенте группы компаний «Арети» Игоре Макарове.

Также под санкции попали три российские компании: АО «Гознак», Международный расчетный банк и «ИМА-Консалтинг». В черный список также внесли 55 представителей государственных организаций, в том числе из руководства Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка.

В МИД Великобритании отметили, что в настоящее время страна ввела санкции против 120 российских компаний, а также более 1200 граждан России.

23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. 

Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Тем не менее власти Швейцарии допустили, что могут поддержать новые санкции ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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