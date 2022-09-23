В Швейцарии допустили присоединение к санкциям ЕС из-за референдумов

Кроме того, 23 сентября Bloomberg сообщил, что в ЕС ускорили процесс введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, согласовать это решение планируется в течение нескольких недель. В то же время издание сомневается в однозначном успехе этой инициативы, поскольку у каждой страны ЕС есть свои потребности в нефти.