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В Швейцарии допустили присоединение к санкциям ЕС из-за референдумов

Ведомости

В случае принятия новых санкций против РФ из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях правительство Швейцарии может присоединиться к этим ограничениям. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета Швейцарии.

«В связи с этими референдумами ЕС анонсировал новые санкции, возможность применения которых, если они будут введены, Федеральный совет также рассмотрит», — сказано в сообщении. 

Проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правительстве Швейцарии назвали «незаконными». Федеральный совет подчеркнул, что Швейцария не признает итоги этих референдумов.

23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября. 

Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования. 

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

Кроме того, 23 сентября Bloomberg сообщил, что в ЕС ускорили процесс введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, согласовать это решение планируется в течение нескольких недель. В то же время издание сомневается в однозначном успехе этой инициативы, поскольку у каждой страны ЕС есть свои потребности в нефти.

По данным газеты Financial Times, новые санкции включают введение потолка цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, ЕС планирует расширить «черный список» новыми физлицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных