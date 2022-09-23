В Швейцарии допустили присоединение к санкциям ЕС из-за референдумов
В случае принятия новых санкций против РФ из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях правительство Швейцарии может присоединиться к этим ограничениям. Об этом говорится в официальном заявлении Федерального совета Швейцарии.
«В связи с этими референдумами ЕС анонсировал новые санкции, возможность применения которых, если они будут введены, Федеральный совет также рассмотрит», — сказано в сообщении.
Проведение референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правительстве Швейцарии назвали «незаконными». Федеральный совет подчеркнул, что Швейцария не признает итоги этих референдумов.
23 сентября в Донбассе, а также в Херсонской области и подконтрольной России части Запорожья начались референдумы по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Голосование продлится до 27 сентября.
Европейские власти резко раскритиковали планы провести референдумы на этих территориях. В частности, в Германии и Великобритании заявили, что не признают результаты голосования.
Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов. О каких именно ограничениях идет речь, он не уточнил. Также председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.
Кроме того, 23 сентября Bloomberg сообщил, что в ЕС ускорили процесс введения ценового потолка на российскую нефть. По данным агентства, согласовать это решение планируется в течение нескольких недель. В то же время издание сомневается в однозначном успехе этой инициативы, поскольку у каждой страны ЕС есть свои потребности в нефти.
По данным газеты Financial Times, новые санкции включают введение потолка цен на нефть, а также меры в области информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. Кроме того, ЕС планирует расширить «черный список» новыми физлицами.
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