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Экономика

Bloomberg: в ЕС ускорили введение ценового потолка на нефть из России

Ведомости

Страны Евросоюза намерены в течение нескольких недель согласовать введение ограничения стоимости российской нефти, пишет Bloomberg.

Обсуждение данной меры ускорилось после объявления президентом России Владимиром Путиным в стране частичной мобилизации, отмечает агентство, а сама мера, вероятно, будет включена в новый пакет санкций, который будет предложен Еврокомиссией (ЕК).

Успех этой инициативы не гарантирован, пишет Bloomberg: у каждой страны ЕС свои потребности в нефти, а санкционные решения требуют единогласия. Представители государств-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ценового потолка на нефть, также могут включать ограничения в отношении новых российских лиц, экспорта технологий и предметов роскоши.

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее». Накануне же председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.

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2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В минфине США заявляли, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен. Позднее стало известно, что G7 установят лимит цен на нефть к 5 декабря. Введение потолка цен на российский газ согласовать странам ЕС пока не удалось.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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