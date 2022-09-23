Bloomberg: в ЕС ускорили введение ценового потолка на нефть из России

Успех этой инициативы не гарантирован, пишет Bloomberg: у каждой страны ЕС свои потребности в нефти, а санкционные решения требуют единогласия. Представители государств-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ценового потолка на нефть, также могут включать ограничения в отношении новых российских лиц, экспорта технологий и предметов роскоши.