Bloomberg: в ЕС ускорили введение ценового потолка на нефть из России
Страны Евросоюза намерены в течение нескольких недель согласовать введение ограничения стоимости российской нефти, пишет Bloomberg.
Обсуждение данной меры ускорилось после объявления президентом России Владимиром Путиным в стране частичной мобилизации, отмечает агентство, а сама мера, вероятно, будет включена в новый пакет санкций, который будет предложен Еврокомиссией (ЕК).
Успех этой инициативы не гарантирован, пишет Bloomberg: у каждой страны ЕС свои потребности в нефти, а санкционные решения требуют единогласия. Представители государств-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией на выходных, чтобы обсудить новые санкции, которые, помимо ценового потолка на нефть, также могут включать ограничения в отношении новых российских лиц, экспорта технологий и предметов роскоши.
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее». Накануне же председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В минфине США заявляли, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен. Позднее стало известно, что G7 установят лимит цен на нефть к 5 декабря. Введение потолка цен на российский газ согласовать странам ЕС пока не удалось.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия.
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