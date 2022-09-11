Газета
Экономика

Минэнерго подтвердило намерение не продавать газ и нефть при ограничении цен

Ведомости

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Россия не собирается продавать газ и нефть западным странам, которые установят лимит цен на российские энергоресурсы. 

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Глава Минэнерго добавил, что введение потолка цен на российские нефть и газ сделает хуже только странам Запада, которые, по его словам, «уже не отдают отчета себе в том, что они делают».

Ранее по теме: Страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ

2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В минфине США заявляли, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен. Позднее стало известно, что G7 установят лимит цен на нефть к 5 декабря. Введение потолка цен на российский газ согласовать странам ЕС пока не удалось.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. 

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также отмечал, что Европа столкнется с отсутствием российского газа в случае введения потолка цен на него.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных