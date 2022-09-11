Минэнерго подтвердило намерение не продавать газ и нефть при ограничении цен
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Россия не собирается продавать газ и нефть западным странам, которые установят лимит цен на российские энергоресурсы.
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
Глава Минэнерго добавил, что введение потолка цен на российские нефть и газ сделает хуже только странам Запада, которые, по его словам, «уже не отдают отчета себе в том, что они делают».
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В минфине США заявляли, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен. Позднее стало известно, что G7 установят лимит цен на нефть к 5 декабря. Введение потолка цен на российский газ согласовать странам ЕС пока не удалось.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также отмечал, что Европа столкнется с отсутствием российского газа в случае введения потолка цен на него.