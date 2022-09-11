Минэнерго подтвердило намерение не продавать газ и нефть при ограничении цен

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».