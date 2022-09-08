Страны G7 планируют ограничить стоимость российской нефти к 5 декабря

В ответ на эти инициативы президент России Владимир Путин, выступая вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. «Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил Путин.