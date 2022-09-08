Страны G7 планируют ограничить стоимость российской нефти к 5 декабря
Страны G7 (США, Канада, Великобритания , Япония, Германия, Италия, Франция) введут лимит цен на нефть, поставляемую из России, к 5 декабря, об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в эфире Yahoo Finance.
«Мы планируем ввести потолок цен до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет ЕС. И он будет введен США, союзниками по "большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции», — сказал представитель ведомства. Он также отметил, что надеется, что к этой политике присоединится большее количество стран, в том числе и Китай.
Ранее газета Financial Times писала, что лимит цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 г. По информации газеты, введение ценовых ограничений поддержала Еврокомиссия, однако для того, чтобы эти меры были эффективными, потребуется убедить присоединиться к ним значительную часть стран, покупающих российскую нефть, в том числе Индию, у которой традиционно тесные связи с Россией.
О том, что Индия рассматривает возможность административного ограничения цен на российскую нефть, ранее сообщил Адейемо. По его словам, индийская сторона подала сигналы о том, что она может присоединиться к политике стран G7 по введению потолка цен.
Кроме того, 2 сентября Еврокомиссия также предложила ввести ограничения в отношении цены на российский газ. Чиновники считают, что введение подобных мер позволит гарантировать поставки российских энергоресурсов, при этом значительно сократит нефтегазовые доходы России.
В ответ на эти инициативы президент России Владимир Путин, выступая вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. «Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил Путин.
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