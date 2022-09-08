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Страны G7 планируют ограничить стоимость российской нефти к 5 декабря

Ведомости

Страны G7 (США, Канада, Великобритания , Япония, Германия, Италия, Франция) введут лимит цен на нефть, поставляемую из России, к 5 декабря, об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в эфире Yahoo Finance.

«Мы планируем ввести потолок цен до 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет ЕС. И он будет введен США, союзниками по "большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции», — сказал представитель ведомства. Он также отметил, что надеется, что к этой политике присоединится большее количество стран, в том числе и Китай.

Ранее газета Financial Times писала, что лимит цен на российские нефтепродукты вступит в силу 5 февраля 2023 г. По информации газеты, введение ценовых ограничений поддержала Еврокомиссия, однако для того, чтобы эти меры были эффективными, потребуется убедить присоединиться к ним значительную часть стран, покупающих российскую нефть, в том числе Индию, у которой традиционно тесные связи с Россией. 

О том, что Индия рассматривает возможность административного ограничения цен на российскую нефть, ранее сообщил Адейемо. По его словам, индийская сторона подала сигналы о том, что она может присоединиться к политике стран G7 по введению потолка цен. 

Кроме того, 2 сентября Еврокомиссия также предложила ввести ограничения в отношении цены на российский газ. Чиновники считают, что введение подобных мер позволит гарантировать поставки российских энергоресурсов, при этом значительно сократит нефтегазовые доходы России. 

В ответ на эти инициативы президент России Владимир Путин, выступая вчера на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), назвал идею ограничить цены «чушью» и «абсолютно тупым решением», которое приведет к дальнейшему росту цен на энергоресурсы в Европе и странах, которые это решение примут. Он сообщил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы тем странам, которые «навязывают» свои условия. «Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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