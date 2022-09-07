Путин пообещал не поставлять энергию Европе словами «мерзни, волчий хвост»
Россия не будет поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным, об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> Поставлять ничего не будем вне рамок контракта, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что речь идет о поставках вне контрактов, и подтвердил готовность России полностью выполнять свои контрактные обязательства. В ходе выступления он также назвал идею ограничить цены на российские энергоресурсы административными методами «абсолютно тупым решением», от которого пострадают те, кто его попытается реализовать.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что идея об установлении потолка цен на российские нефть, нефтепродукты и газ, которую обсуждают министры финансов стран G7 и которая на прошлой неделе прозвучала от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, приведет к росту цен на энергоносители внутри Европы.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в случае утверждения этого плана по ограничению цен Россия перенаправит поставки энергоресурсов другим странам, которые будут работать по рыночным условиям.
2 сентября министры финансов стран G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. По мнению замминистра финансов США Уолли Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков цен на бирже. В тот же день с аналогичным заявлением выступила и глава Еврокомиссии: она предложила ввести потолок цен на газ, поставляемый из России, на территории всего Евросоюза.
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