Путин пообещал не поставлять энергию Европе словами «мерзни, волчий хвост»

2 сентября министры финансов стран G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. По мнению замминистра финансов США Уолли Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков цен на бирже. В тот же день с аналогичным заявлением выступила и глава Еврокомиссии: она предложила ввести потолок цен на газ, поставляемый из России, на территории всего Евросоюза.