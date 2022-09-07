Путин рассказал о снижении конкурентоспособности энергокомпаний ЕС
Конкурентоспособность европейских энергетических компаний в условиях кризиса начала падать, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конкурентоспособность европейских предприятий снижается, ведь сами власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта. И неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса как на континенте, так и на глобальном рынке, в целом и в результате займут их американские покровители. Они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — сообщил Путин.
31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток», для проведения планово-предупредительных работ. Прокачку планировалось возобновить 2 сентября до объема в 33 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» полностью остановил работу газопровода из-за утечки масла, найденной в турбине в ходе проведения регламентных работ.
Несмотря на остановку поставок российского газа, европейские газохранилища заполняются раньше срока. В частности, по состоянию на 4 сентября ПХГ Германии были заполнены на 85% — этот целевой показатель должен был быть достигнут только в ноябре.
Чтобы избежать полной остановки поставок газа из России в Европу в Еврокомиссии призвали страны ЕС ввести лимит цен на российский энергоресурс. По мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, эта мера поможет сдержать доходы России от нефтегазового сектора, при этом минимизировав резкие скачки биржевых цен на газ.
Аналогичную меру на прошлой неделе рассматривали министры финансов стран G7, они предлагали ввести ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России. по информации газеты Financial Times, лимит цен на нефть начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а на нефтепродукты — 5 февраля 2023 г. В случае если потолок цен все же будет установлен, Россия прекратит поставлять энергоресурсы в те страны, которые одобрили эту меру, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что нефть и нефтепродукты будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.
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