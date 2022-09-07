Путин рассказал о снижении конкурентоспособности энергокомпаний ЕС

Аналогичную меру на прошлой неделе рассматривали министры финансов стран G7, они предлагали ввести ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России. по информации газеты Financial Times, лимит цен на нефть начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а на нефтепродукты — 5 февраля 2023 г. В случае если потолок цен все же будет установлен, Россия прекратит поставлять энергоресурсы в те страны, которые одобрили эту меру, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что нефть и нефтепродукты будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.