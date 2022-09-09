Страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газ

Страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на российский газРешение может быть отложено до 2023 года, прогнозируют аналитики
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
«Были большие дебаты об ограничении цен на газ. И Еврокомиссия (ЕК) должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь [импортируемый в ЕС] газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу», – пояснил один из собеседников Reuters.
Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки. О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», – предупредил Путин.
Также 7 сентября президент РФ сообщил, что Россия и Китай согласовали основные параметры поставок газа, включая цену, по проектируемому сейчас трубопроводу «Сила Сибири - 2» мощностью 50 млрд куб. м в год.
В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения цен на газ не только из РФ, но и из других стран, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ). Французская газета Politico писала, что в разработанном Еврокомиссией проекте документа предлагается ограничить цены на российский газ уровнем в 50 евро за 1МВтч (около $528 за 1000 куб. м). Глава ЕК не называла эти цифры.
Стоимость газа в ЕС начала расти осенью 2021 г., тогда котировки на TTF впервые преодолели планку в $2000 за 1000 куб м. Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ, что создало риски для сокращения поставок топлива. В начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.
Согласно данным биржи ICE, 9 сентября фьючерсы на поставки газа в октябре торговались по цене чуть выше $2000 за 1000 куб. м.
Еще до начала экстренного совещания в Брюсселе стало понятно, что мнения министров энергетики стран ЕС по ограничению цен на российский газ разделились. Министр по делам защиты климата Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что Вена сейчас не может поддержать предложение Еврокомиссии. «Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимы [от поставок из РФ]», – сказала она (здесь и далее цитаты по ТАСС).
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что потолок цен должны вводить только страны, которые «до сих пор получают газ из России». Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен и польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявили, что для преодоления энергокризиса в Европе потолок цен должен быть установлен на весь импортируемый газ. «Нужно установить потолок на весь газ, чтобы быть способными контролировать наши счета и добиться снижения цен на энергию», – сказала Ван дер Стратен.
С 1 апреля Москва перевела оплату поставок газа в недружественные страны, в том числе государства ЕС, с долларов и евро на рубли. Те компании, которые не согласились на новую схему оплаты, вынуждены были закупать газ у других стран либо перекупать российский газ у тех, кто согласился конвертировать оплату в российскую нацвалюту. «Газпром» остановил поставки в Польшу и Болгарию, некоторым компаниям из Германии, Нидерландов, Финляндии и т. д.
В мае «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит российского газа в Европу через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС) – «Сохрановка» в границе с ЛНР, что привело к сокращению поставок через украинскую ГТС вдвое (в среднем «Газпром» сейчас прокачивает 41-42 млн куб. м в сутки). В июне началось снижение поставок по газопроводу «Северный поток – 1» мощностью 55 млрд куб. м в год (прокачивалось 167 млн куб. м в сутки) из-за проблем с оборудованием Siemens, а в начале сентября они были полностью остановлены.
Сейчас Россия экспортирует газ в ЕС по двум направлениям – через пункт «Суджа» ГТС Украины и по балканской ветке «Турецкого потока». По данным «Газпрома», за восемь месяцев 2022 г. экспорт газа из России в страны дальнего зарубежья снизился на 37% до 82,2 млрд куб. м.
9 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с президентом РФ цены на газ и «надеется на скидку» при его покупке, передавало агентство Bloomberg.
Перспектива введения потолка цен на российский газ туманна, а сама инициатива – несвоевременна в условиях дефицита энергоресурсов в самом начале отопительного сезона в ЕС, считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. По его оценкам, запасов газа в подземных хранилищах Германии, которые заполнены более чем на 85%, хватит «на полтора-два месяца». «При сохранении импорта СПГ, несмотря на конкуренцию с рынком АТР, Европе не удастся пережить умеренно холодную зиму без поставок российского газа», – считает Блохин.
Решение ЕС по ограничению цен на российский газ, по словам партнера адвокатского бюро NSP Сергея Гландина, должно приниматься в рамках Общей внешней политики и безопасности (глава 2 раздела V Договора о ЕС). Такое решение должен будет утвердить Совет ЕС с согласия всех стран Евросоюза. Для блокировки, по словам юриста, достаточно будет возражения от любого государства ЕС, например Венгрии. Но в случае консенсуса такое решение, по его словам, может быть утверждено относительно быстро – в течение недель.
По мнению Блохина, страны ЕС, вероятно, вернутся к предметному обсуждению этой инициативы только после окончания отопительного сезона. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк добавляет, что ЕС может ускорить введение потолка цен на российский газ, если поставки по трубопроводам и дальше продолжат критически снижаться.