Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

В то же время из-за санкций и сокращения поставок российского газа в ЕС цены на энергоноситель резко выросли. В связи с этим страны Европы стали искать решения преодоления энергетического кризиса. Одно из предложений — установить потолок цен на газ и нефть, поставляемые из России. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВт\ч (около $528 за 1000 куб. м).