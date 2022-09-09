Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает получить скидку на газ после разговора российским президентом Владимиром Путиным, пишет агентство Bloomberg.
«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — приводит агентство слова президента Турции. Он также сообщил о планах попросить Путина на будущей встрече в Самарканде начать поставки российской агропродукции по «зерновому коридору». Встреча в Самарканде состоится в рамках саммита ШОС 15-16 сентября.
Эрдоган ранее возложил ответственность за проблемы с поставками газа в ЕС на Европу. «Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации», — отмечал он.
По словам Эрдогана, Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами, у Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа.
«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена. На новости об остановке поставок газа по «Северному потоку» биржевые цены на газ подскочили на 30%, превысив $2900 за тысячу куб. м.
В то же время из-за санкций и сокращения поставок российского газа в ЕС цены на энергоноситель резко выросли. В связи с этим страны Европы стали искать решения преодоления энергетического кризиса. Одно из предложений — установить потолок цен на газ и нефть, поставляемые из России. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВт\ч (около $528 за 1000 куб. м).
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