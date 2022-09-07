ЕК хочет ввести потолок цен на весь импортный газ

ЕК хочет ввести потолок цен на весь импортный газЭто может привести к полной остановке поставок топлива в Европу
Еврокомиссия (ЕК) намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ, заявила 7 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы нацелены на снижение цены на газ. В связи с этим мы предложим потолок цен на российский газ», – сказала чиновница (цитата по «Интерфаксу»). И добавила, что ЕК также рассматривает возможность введения потолка цен и на «нероссийский газ», в том числе сжиженный (СПГ). Но такая мера регулирования, по ее словам, может привести к переориентации поставок на другие рынки.
Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico. По данным биржи ICE, на голландском хабе TFF 7 сентября октябрьский фьючерс на газ стоил более $2390 за 1000 куб. м. Цены европейских долгосрочных контрактов «Газпрома» учитывают и спотовые котировки, но с определенным лагом (от месяца и больше). По расчетам «Ведомостей» на основе данных ICE и Platts, сейчас спотовые цены на газ в ЕС выше, чем в Азии, примерно на $500 за 1000 куб. м.
Фон дер Ляйен уточнила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. Она также напомнила про заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем!» – сказал Путин 7 марта во время ВЭФ-2022 во Владивостоке (запись доступна на сайте форума).
При этом, по словам фон дер Ляйен, Европа уже перевыполнила собственный план по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Уже сейчас они заполнены на 82%, тогда как ЕК ставила задачу наполнить их на 80% к 1 ноября, уточнила она. По словам председателя ЕК, 9 сентября, помимо ограничения цен на газ, Совет ЕС также рассмотрит стратегию «разумной экономии электроэнергии». Она включает сокращение расходования электричества в пиковые часы и вопрос совместных закупок энергоносителей странами – членами ЕС.
Вопрос введения потолка цен на газ уже вызвал острую дискуссию среди членов Евросоюза. В частности, министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела 7 сентября заявил, что Прага не будет участвовать в дискуссии. Он пояснил, что такое решение не станет выходом из энергетического кризиса, охватившего ЕС. Politico со ссылкой на источники сообщала, что такого же мнения придерживаются в минэкономики Германии. Франция, по данным газеты, выступает за введение потолка цен на российский газ.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2021 г. «Газпром» поставил в ЕС около 140 млрд куб. м газа. За 8 месяцев 2022 г., по данным российской газовой монополии, его экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 37,4% до 82,2 млрд куб. м. Сейчас экспорт российского газа в ЕС осуществляется лишь по двум маршрутам – по балканской ветке «Турецкого потока» и транзитом через ГТС Украины. Поставки по «Северному потоку» были полностью остановлены по техническим причинам в конце августа 2022 г.
Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 6 сентября в ЕС было экспортировано около 82 млн куб. м российского газа, из которых через Украину – около 42,4 млн куб. м и около 40 млн куб. м – через «Турецкий поток».
Введение потолка цен может полностью остановить поставки газа из РФ в ЕС, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, «Газпром», руководствуясь положениями указа президента РФ № 172 от 31 марта 2022 г. «О спецпорядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», вынужден будет остановить поставки до того момента, пока не получит полный расчет в соответствии с действующими контрактами.
Эксперт уточнил, что текущие спотовые цены на газ в ЕС «эквивалентны цене нефти в районе $400/барр.» (текущая котировка Brent – $92,2/барр.), а во время отопительного сезона при сохранении проблем с поставками газа из России вероятен также дальнейший их рост. Гривач также добавил, что поставщики СПГ, «более гибкого» с точки зрения логистики, в случае введения потолка цен в ЕС, очевидно, переориентируются на другие рынки. «Это, возможно, усложнит логистику, но одновременно усилит кризис предложения в Европе, а возможно, даже станет основанием для разрыва некоторых долгосрочных контрактов», – полагает он.
По расчетам «Ведомостей», сделанным на основе данных ICE и Platts, сейчас спотовые цены на газ в ЕС выше, чем в Азии, примерно на $500 за 1000 куб. м.
С этим согласна директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В условиях существенного снижения экспорта трубопроводного газа из РФ предложение ЕК ввести потолок цен, по ее мнению, «выглядит нелогичным». Она указывает, что «Газпром» и так снижает объемы экспорта «по техническим причинам» (российская компания остановила прокачку по «Северному потоку – 1» из-за невозможности провести ремонт газоперекачивающих агрегатов на основе турбин Siemens. – «Ведомости»). «Очевидно, что никаких шагов по захвату энергетического рынка ЕС «Газпром» сейчас не предпринимает, а решение ввести ценовой потолок приведет к полному прекращению экспорта трубопроводного газа из России», – полагает Белова.
Даже с учетом роста спотовых цен в ЕС долгосрочные контракты «Газпрома», по мнению Беловой, остаются выгодны для покупателей. Причем некоторые из них, вопреки усилиям ЕК, все еще привязаны к нефтепродуктовой корзине, добавила она.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».