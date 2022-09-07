ЕК хочет ввести потолок цен на весь импортный газ

Фон дер Ляйен уточнила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. Она также напомнила про заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем!» – сказал Путин 7 марта во время ВЭФ-2022 во Владивостоке (запись доступна на сайте форума).