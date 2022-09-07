Politico: ФРГ скептически относится к введению ценового потолка на российский газ
Правительство ФРГ сомневается в целесообразности введения предельных цен на поставки газа из России, пишет Politico.
«Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейских рамках», — рассказал изданию собеседник в минэкономики Германии.
В Берлине считают, что Евросоюзу следует сосредоточиться на «менее провокационных шагах» в рамках борьбы с энергокризисом, например – ввести налоги на сверхприбыль энергокомпаний. Данный шаг уже согласован правящей коалицией в Бундестаге, отмечает издание.
Руководство ФРГ беспокоят ответные меры, на которые может пойти Москва в случае введения ценового лимита. В частности, Берлин опасается полного прекращения газовых поставок, что особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы – Чехии, Словакии и Румынии. Подобная ситуация вынудит Германию делиться своим газом с пострадавшими странами в соответствии с правилами ЕС, при том что Берлин уже в значительной степени лишен российского «голубого» топлива, отмечал ранее министр экономики страны Роберт Хабек.
Подобная позиция первой экономики Евросоюза может сделать невозможным согласование ценового потолка на газ из России на уровне ЕС, рассказал один из дипломатов изданию. Обсуждаться этот вопрос будет на уровне ЕС сегодня, 7 сентября.
2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в ЕС. Она уточнила, что Еврокомиссия скоро выступит с этой инициативой. В тот же день министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. В минфине США считают, что введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Он также отметил, что все происходящее сейчас на газовом рынке Европы является результатом деятельности европейских специалистов и Еврокомиссии. Россия же со своей стороны всегда предлагала долгосрочные контракты, на основе которых формировались бы цены, подчеркнул глава государства.
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