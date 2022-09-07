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Экономика

Минфин США рассказал об «открытости» Индии к ограничению цен на российскую нефть

Ведомости

Замминистра финансов США Уолли Адейемо сообщил о том, что Индия, традиционно имеющая тесные связи с Россией и отказавшаяся вводить в ее отношении санкции, к введению лимита цен на российскую нефть открыта. Об этом он рассказал агентству Bloomberg. По словам Адейемо, он получил от индийской стороны сигналы о возможности присоединиться к этим мерам.

«В минувшие выходные я был рад получить сообщение от министра нефти [и природного газа] Индии о том, что они рассматривают возможность присоединения [к политике введения ценовых ограничений на нефть из РФ]», — сказал он.

2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. По мнению Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.

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Согласно плану, который обсуждали министры финансов стран G7, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной. По информации газеты Financial Times, в отношении поставок нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.

В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.

В это же время глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала ввести потолок цен на российский газ в ЕС. По ее словам, он необходим, чтобы противостоять «попыткам президента России манипулировать европейским энергетическим рынком».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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