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Экономика

Путин назвал «чушью» идею ограничить цены на российский газ

Ведомости

Идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом», такими словами охарактеризовал президент России Владимир Путин предложение Еврокомиссии ввести потолок цен на российский энергоресурс, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Административными решениями ограничить цену. Очередной бред, чушь, которая приведет к дальнейшему росту цен на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговле решить нельзя», — заявил Путин.

Он также отметил, что все происходящее сейчас на газовом рынке Европы является результатом деятельности европейских специалистов и Еврокомиссии. Россия же со своей стороны всегда предлагала долгосрочные контракты, на основе которых формировались бы цены, подчеркнул глава государства.

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В случае утверждения лимита цен газ Россия начнет поставлять его другим странам, страна открыта к сотрудничеству с любыми государствами. «Получая природный газ из России, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера», — считает Путин. Он обратил внимание на то, что потребность в российском газе на глобальном рынке настолько велика, что проблем с реализацией энергоресурса не возникает. В частности, потребность в газе растет в китайской экономике, с которой у России заключены «стабильные договоренности».

Кроме того, сейчас газовый рынок ЕС перестал быть премиальным, утверждает Путин. По его словам, трубный газ из России имеет гораздо больше преимуществ, чем сжиженный природный газ (СПГ), который поставляется через океан.

Он также отметил, что в случае необходимости «Северный поток — 2», запуск которого был заморожен Германией, может быть включен. «Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток — 2”», — ответил Путин на вопрос, зря ли был построен трубопровод. Что касается «Северного потока — 1», который был остановлен из-за обнаруженной неисправности 2 сентября, то Россия готова возобновить его работу уже завтра, если Европа вернет газоперекачивающую турбину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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