Путин назвал «чушью» идею ограничить цены на российский газ

Он также отметил, что в случае необходимости «Северный поток — 2», запуск которого был заморожен Германией, может быть включен. «Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток — 2”», — ответил Путин на вопрос, зря ли был построен трубопровод. Что касается «Северного потока — 1», который был остановлен из-за обнаруженной неисправности 2 сентября, то Россия готова возобновить его работу уже завтра, если Европа вернет газоперекачивающую турбину.