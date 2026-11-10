Литва будет задерживать зерно из России при транзите через Клайпедский порт

Вильнюс начал проверки партий с сентября этого года. Литовская сторона подозревает, что часть зерна поступает из новых регионов. Проверки могут занимать от двух месяцев, поскольку в Латвии нет необходимых лабораторий для анализа и зерно будет отправляться специалистам в другие страны. Представитель министерства заявил, что если заявленное в документах происхождение зерна окажется ложным, то такой груз будут возвращать или уничтожать.