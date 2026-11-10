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Литва будет задерживать зерно из России при транзите через Клайпедский порт

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Литва намерена начать продолжительные проверки транзитного зерна из России и Белоруссии, проходящего через порт Клайпеды, с 16 ноября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя министерства сельского хозяйства Литвы.

«Со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза, отправляемые на экспорт через балтийский порт Клайпеда из России или Белоруссии, не будут проходить таможенный контроль до получения результатов анализов», – говорится в материале.

Вильнюс начал проверки партий с сентября этого года. Литовская сторона подозревает, что часть зерна поступает из новых регионов. Проверки могут занимать от двух месяцев, поскольку в Латвии нет необходимых лабораторий для анализа и зерно будет отправляться специалистам в другие страны. Представитель министерства заявил, что если заявленное в документах происхождение зерна окажется ложным, то такой груз будут возвращать или уничтожать.

7 сентября премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс заявил, что правительство страны планирует ввести 300%-ную пошлину на зерно из России и Белоруссии. Как подчеркнул Кульбергс, мера направлена на то, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». Кроме того, Латвия стремится добиться поддержки всех стран Прибалтики по этому вопросу.

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