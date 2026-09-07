Латвия планирует ввести пошлины в 300% на зерно из России и Белоруссии
Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс заявил, что правительство страны планирует ввести 300%-ую пошлину на зерно из России и Белоруссии, сообщила газета Diena.
Также планируется предоставить компетентным органам право досмотра транзитных грузов из РФ и Белоруссии.
Как подчеркнул Кульбергс, мера направлена на то, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». Кроме того, Латвия стремится добиться поддержки всех стран Прибалтики по этому вопросу.
Депутат партии «Национального альянса» Артурс Бутанс заявил, что таким образом транзит зерна должен стать «экономически невыгодным предприятием» для России и Белоруссии.
В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с инициативой ввести дополнительные пошлины на российские товары, поступающие в Европейский союз. На вырученные денежные средства планировали финансировать восстановление Украины.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. В списки были включены 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Меры также коснулись металлургии, золотодобычи и алмазной отрасли.
31 августа Politico писало, что ЕС планирует внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Принятие санкций предполагается в октябре.