В Таллине предложили обложить налогом российские товары для восстановления Украины
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с инициативой ввести дополнительные пошлины на российские товары, поступающие в Европейский союз, чтобы за счет этих средств финансировать восстановление Украины, пишет Politico. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита глав государств ЕС на Кипре.
Отмечается, что идея введения пошлин на российскую сталь и удобрения обсуждается с ноября 2025 г. Тогда с таким призывом выступили семь стран, включая Эстонию. Однако, как пишет издание, этот шаг застопорился и не вошел в 20-й пакет санкций, который Брюссель согласовал на этой неделе.
Эксперты указывают, что использование торговой политики в целях безопасности остается спорным внутри самого Евросоюза.
