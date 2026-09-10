Песков: Латвия очень много потеряет из-за введения пошлин на зерно РФ
Латвия очень много потеряет из-за введения 300% пошлины на российское и белорусское зерно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил он. По словам Пескова, мировые рынки гораздо богаче, чем рынок Латвии. Он также отметил, что существуют и альтернативные направления.
Представитель Кремля напомнил, что торговые войны продолжаются. По его мнению, они мотивированы «заокеанскими методами» работы с таможенными пошлинами.
7 сентября стало известно о намерении правительства Латвии ввести 300%-ную пошлину на зерно из России и Белоруссии. Также планируется предоставить компетентным органам право досмотра транзитных грузов из РФ и Белоруссии. Как подчеркнул премьер-министр страны Андрис Кульбергс, мера направлена на то, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». Кроме того, Латвия стремится добиться поддержки всех стран Прибалтики по этому вопросу. Депутат партии «Национального альянса» Артурс Бутанс заявил, что таким образом транзит зерна должен стать «экономически невыгодным предприятием» для России и Белоруссии.
5 сентября Reuters писал, что Литва также рассматривает возможность полного прекращения транзита российского зерна через свои порты. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс при этом заявлял агентству, что под запрет не попадет транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России через территорию Литвы. Синкявичюс ранее отмечал, что использование литовской портовой инфраструктуры для экспорта российского зерна «противоречит ценностям» страны.
В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступал с инициативой ввести дополнительные пошлины на российские товары, поступающие в Евросоюз. На вырученные денежные средства планировали финансировать восстановление Украины.