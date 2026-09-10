Песков: Латвия очень много потеряет из-за введения пошлин на зерно РФ

7 сентября стало известно о намерении правительства Латвии ввести 300%-ную пошлину на зерно из России и Белоруссии. Также планируется предоставить компетентным органам право досмотра транзитных грузов из РФ и Белоруссии. Как подчеркнул премьер-министр страны Андрис Кульбергс, мера направлена на то, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». Кроме того, Латвия стремится добиться поддержки всех стран Прибалтики по этому вопросу. Депутат партии «Национального альянса» Артурс Бутанс заявил, что таким образом транзит зерна должен стать «экономически невыгодным предприятием» для России и Белоруссии.