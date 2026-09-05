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Прибалтика может остановить транзит зерна из России

Ведомости

Латвия и Литва рассматривают возможность полного прекращения транзита российского зерна через свои порты, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, включая пресс-секретаря главы латвийского правительства. 

Власти Латвии планируют обсудить введение меры на такие маршруты 8 сентября.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс при этом заявил агентству, что под запрет не попадет транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России через территорию Литвы.

Ранее Синкявичюс отмечал, что использование литовской портовой инфраструктуры для экспорта российского зерна «противоречит ценностям» страны.

Россия неоднократно подчеркивала, что сможет адаптироваться к санкционному давлению, а ограничения бьют по экономике стран-инициаторов.

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