Прибалтика может остановить транзит зерна из России
Латвия и Литва рассматривают возможность полного прекращения транзита российского зерна через свои порты, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, включая пресс-секретаря главы латвийского правительства.
Власти Латвии планируют обсудить введение меры на такие маршруты 8 сентября.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс при этом заявил агентству, что под запрет не попадет транзит зерна между Калининградской областью и другими регионами России через территорию Литвы.
Ранее Синкявичюс отмечал, что использование литовской портовой инфраструктуры для экспорта российского зерна «противоречит ценностям» страны.
Россия неоднократно подчеркивала, что сможет адаптироваться к санкционному давлению, а ограничения бьют по экономике стран-инициаторов.