Пленарное заседание ВЭФ-2022: главное из выступления Владимира Путина

Пленарное заседание ВЭФ-2022: главное из выступления Владимира ПутинаЧто сказал президент о влиянии санкций на Россию и Запад, «зерновой сделке» и спецоперации
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022), который в этом году прошел под лозунгом «На пути к многополярному миру», завершилось пленарное заседание. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. «Ведомости» приводят главные заявления Путина на пленарном заседании ВЭФ.
Об изменении миропорядка
Путин заявил, что на смену пандемии коронавируса пришли новые вызовы, которые несут угрозу для всего мира, а именно «санкционная лихорадка запада», «агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле». Катализатором этих процессов стало «ускользающее доминирование» США в глобальной экономике и политике. Запад пытается сохранить выгодный им миропорядок, «заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», сказал Путин. Нежелание других стран подчиняться этому заставляет принимать «близорукие» решения – с точки зрения безопасности, политики и экономики, они идут вразрез с интересами граждан этих стран.
При этом за последние годы выросла роль государств Азиатско-Тихокеанского региона, сказал Путин. Именно они стали «новыми центрами экономического и технологического роста». По словам президента, Россия всегда будет проводить независимую политику, и Россия ценит партнеров, которые проводят такую же политику. Он считает, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не приемлет логику санкций. Огромным преимуществом является рост ВВП стран Азии на 5% в последние годы, и эта тенденция, по мнению Путина, продолжится – доля экономик Азии в глобальном ВВП будет расти.
О влиянии санкций на Запад
Весной многие иностранные компании говорили об уходе из России, считая, что она пострадает больше всего от санкций, однако сейчас закрываются производства в самой Европе, а одна из ключевых причин этого – разрыв деловых связей с России, считает Путин. Снижается конкурентоспособность европейских предприятий, власти ЕС лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта, говорит он. В итоге нишу европейского бизнеса занимают «их американские покровители», говорит президент: они ничего не стесняются для достижения своих целей.
По словам Путина, в целом западные страны подорвали опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий – «утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов» как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы и номинировать активы. Тут он отметил, что 6 сентября «Газпром» и его китайские партнеры приняли решение о переходе на рубль и юань при оплате поставок газа.
О «зерновой сделке»
Рост цен на глобальных рынках может стать трагедией для беднейших стран. По данным ООН, в 2019 г. 7 135 млн человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас это уже 345 млн человек. Беднейшие страны, по словам Путина, теряют доступ к продовольствию, поскольку его скупают развитые страны, а это провоцирует рост цен. В пример он привел «зерновую сделку» с Украиной, которая была заключена в Турции. По словам Путина, Россия «сделала все для того, чтобы украинское зерно было вывезено», причем Россия исходила из того, что таким образом должны быть обеспечены интересы африканских государств.
Но в итоге почти все зерно, вывезенное из Украины, было поставлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза, сказал Путин. Всего два корабля с зерном из 87 были вывезены в бедные страны – это 60 000 тонн из 2 млн тонн. Он сказал, что проблемы с продовольствием в мире будут только нарастать, поэтому, возможно, стоит задуматься об ограничении вывоза зерна и продовольствия в Европу, а помогать беднейшим странам. Он обещал обсудить эту идею с президентом Турции Реджепом Эрдоган.
О развитии Дальнего Востока
Президент особо подчеркнул необходимость развития Дальнего Востока. По его словам, именно здесь «прошли обкатку» новые налоговые, административные и таможенные преференции, которые были введены в России. За последние семь лет объемы промышленного производства на Дальнем Востоке превосходит темпы роста промпроизводства по стране в целом – это планируется стимулировать и в дальнейшем. По словам президента, развитие Дальнего Востока необходимо, чтобы сделать его привлекательным местом для жизни.
Поэтому он анонсировал продление дальневосточной ипотеки со ставкой 2% до 2030 г. – к этому сроку планируется ввести около 2,5 млн кв м жилья, строительство на Дальнем Востоке 10 000 арендных квартир для молодых специалистов, которые будут сдаваться по цене ниже рыночной за счет субсидий. Он также заявил, что 5 млрд руб. из 10 млрд руб., выделенных в этом году дополнительно на благоустройство городов, пойдут на обновление населенных пунктов, в которых проживает до 250 000 человек.
Об авиации и грузоперевозках
По словам Путина, отрасль авиаперевозок ожидает «перевооружение». Будет расширен авиапарк компаний. «Аэрофлот» сформировал сейчас крупнейший в современной истории пакет заказов – 500 магистральных самолетов отечественного производства, сказал президент. Соглашение между «Аэрофлотом» и Объединенной авиастроительной корпорацией было подписано на ВЭФ. В целом это должно дать толчок для развития авиаотрасли в России, считает он.
Говоря о грузообороте российских морских портов, Путин подчеркнул, что он сохранился практически на уровне прошлого года – 482 млн т. в 2022 г. против 483 млн т. в 2021 г. Он сказал, что Россия будет развивать восточное направление в части грузоперевозок. Также большое внимание будет уделяться развитию международного коридора «Север – Юг» и портов Азово-Черноморского бассейна, что должно открыть возможность выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки, а также для встречных поставок.
Президент также поручил правительству проработать конкурентные тарифы по перевозке по Северному морскому пути (СМП) для грузовладельцев. Путин напомнил, что на реализацию недавно утвержденного плана развития СМП до 2035 г. планируется направить 1,8 трлн руб., а грузопоток может вырасти с 35 млн т до 220 млн т. Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в каждом порту по маршруту следования судов производилось их обслуживание.
О военной спецоперации
Путин считает, что военная спецоперация на Украине приведет к укреплению суверенитета России. Он признал, что происходит определенная поляризация как в мире, так и внутри страны, но «это пойдет только на пользу. «Потому что все ненужное, вредное, мешающее нам идти вперед будет отторгнуто. Мы будем набирать темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – сказал Путин.
Нам плюнули – мы должны ответить плевком
Он также сказал, что Россия не начинала СВО «с точки зрения военных действий», а пытается закончить те действия, которые начались в 2014 г. после госпереворота на Украине. Россия приняла решение ответить зеркально, защищая людей, живущих на Донбассе после того, как попытки мирных переговоров ни к чему не привели, сказал он, добавив, что «это наш долг, и мы исполним его до конца».
О новом премьер-министре Великобритании Лиз Трасс
Президент, отвечая на вопрос модератора дискуссии о Лиз Трасс, сказал, что в Великобритании «функционирует далекая от демократических принципов процедура избрания главы государства», поскольку премьер выбирается в рамках победившей на предыдущей парламентерских выборах партии. Народ Великобритании не участвует в смене правительства, сказал он. «Это их дело, как выстраивать отношения с Российской Федерацией, наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – сказал Путин.
О визах в Россию
Путин сказал, что в сфере туризма не нужно делать ничего, чтобы противоречило бы интересам России. По его словам, МИД всегда действует зеркально: «Нам плюнули – мы должны ответить плевком». Но президент дал понять, что в этой сфере ответных мер не будет, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы сюда приезжала молодежь из других стран и училась в России, чтобы приезжали иностранные бизнесмены. «Да, Welcome», – сказал Путин, добавив, что Россия не будет обрезать контакты. Страны же, которые закрываются для россиян, изолируют не Россию, а сами себя, отметил он.
При этом Путин отметил, что Россия приветствует все, что идет на пользу российскому бизнесу. Сейчас же условия сложились так, что может быть спокойнее работать, например, в Ереване – прежде всего, это касается IT-специалистов. «Поэтому можно работать в Ереване, а жить в Москве», – сказал он. По его словам, многие уже вернулись, «поняли, что ничего страшного здесь не происходит, даже с учетом санкционной агрессии».
О лимитировании цен на российские энергоносители
Путин назвал идею лимитирования цен на российские энергоносители «абсолютно тупым» решением». По его словам, если эту идею решат реализовать, то ни к чему хорошему это не приведет, тем более учитывая, что есть контракты на поставку.
«Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем! <…> И нам останется только одно: приговаривать "Мерзни, мерзни. волчий хвост"», – сказал президент.
Об инфляции в России и мире
Путин отметил, что инфляция в России стабильно идет на снижение: по итогам года ожидается показатель на уровне 12%, в первом-втором квартале 2023 г. – на уровне 5-6%, «возможно и 4%».
Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем! И нам останется только одно: приговаривать «Мерзни, мерзни. волчий хвост»
По словам главы государства, в настоящее время Европа страдает от высокого уровня инфляции и высоких темпов роста безработицы. «По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим – я еще об этом поговорю, но тенденция – в отличие от западных экономик – на снижение», – подчеркнул президент. Путин считает, что вина за глобальную инфляцию полностью лежит на правительствах западных стран, которые допустили это своими «недальновидными действиями».
О стабилизации экономической ситуации
Россия справляется с финансовой, экономической и технологической агрессией Запада, считает президент. На это указывает замедление роста инфляции и исторически низкий уровень уровень безработицы – ниже 4%. Тем не менее, все еще имеются проблемы в отдельных отраслях, регионах и на ряде предприятий.
«В целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию», – пояснил Путин. Он указал на необходимость адресной поддержки проблемным отраслям отечественной экономики. «Важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки», – заключил глава государства.
Об ограничении цен на российский газ
Ограничение цен на газ из России – это очередная глупость, не имеющая никаких перспектив, считает президент. По словам Путина, любые ограничения на рынках энергоресурсов ведут только к диспропорциям и повышению цен. «Мы всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории как цены на нефть и нефтепродукты в корзине», – подчеркнул Путин.
Президент отметил, что российская сторона часто слышала, что такой метод привязки к долгосрочным контрактам не соответствует рыночным стандартам, и необходимо ориентироваться на спот и спотовый рынок. «Они навязали нам привязку к споту – это не наше требование. Теперь, столкнувшись с проблемами, они думают, как уйти от этого решения», – заключил Путин.
О проекте «Северный поток-2»
Россия готова запустить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток – 2», для этого достаточно «только кнопку нажать», отметил Путин. «Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали», – указал президент. По его словам, работе трубопровода мешают прежде всего западные страны. На фоне этого обвинения в использовании «Северного потока-2» в качестве «оружие» являются «абсолютной чушью». «Какое оружие? Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик», – сказал Путин.
По его словам, Россия придерживалась и придерживается своих контрактных обязательств перед партнерами. Путин отметил, все проблемы с поставками возникли не по желанию России – сначала Украина отключила одну из ниток газопровода в Европу, а затем Польша ввела санкции в отношении газопровода «Ямал-Европа».
«Северный поток-1» подчинен британскому праву. Контракт на обслуживание турбин заключен с дочкой в Великобритании, которая поставила «Газпром» под санкции. Британская «дочка» Siemens даже не реагирует на запросы «Газпрома». Можно сколько угодно фотографироваться с турбиной, но документы-то передайте», – отметил Путин. Глава государства считает, что европейский рынок для поставок газа считался премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется. У России, в свою очередь, нет никаких проблем с реализацией. «Изучаем и другие маршруты через Приморский край, через Монголию», — добавил Путин.
Об отношении бизнеса и государства
Глава государства сказал, что российский бизнес демонстрирует высокий уровень ответственности перед гражданами страны и своей родиной. При это он также отметил предпринимателей, которые предпочитали вести бизнес за рубежом и попали под санкции и арест имущества. «Я их предупреждал. Лучше бы эти лодки стояли здесь, а деньги они бы вкладывали в развитие российской инфраструктуры», – подчеркнул Путин. В этом случае бизнесмены «ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине, и прибыли бы получали от вложенных денег». По его словам, это стало «хорошим уроком» для предпринимателей на будущее.
Об отчете МАГАТЭ
Отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) можно доверять, несмотря на то, что атомное агентство находится под давлением США и ЕС, считает президент. «Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи», – подчеркнул президент.
При этом глава государства сказал, что на территории ЗАЭС нет военной техники России, которую в своем отчете предлагает убрать МАГАТЭ. Та техника, которая ведет контрбатарейную борьбу, находится далеко за периметром атомной электростанции.
О российских СМИ
Путин по просьбе модератора форума прокомментировал приговор бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову, которого Мосгорсуд признал виновным в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима.
«Я деталей не знаю, знаю только, что он не только был журналистом, он еще был советником руководителя "Роскосмоса" (он занял эту должность в мае 2020 г. – "Ведомости") и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок, – сказал Путин. – Разведка сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию деньги, все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию».
Модератор также спросил мнение Путина о лишении регистрации «Новой газеты» (ранее прекратила деятельность в РФ), главным редактором которой является лауреат Нобелевской премии мира 2021 г. Дмитрий Муратов, а одним из создателей которой был Михаил Горбачев, получивший такую же премию в 1990 г. Глава государства не стал напрямую комментировать ситуацию, но отметил, что Нобелевский комитет не всегда объективен в своих решениях. В качестве примера, он привел вручение премии мира экс-президенту США Бараку Обаме. «Он чего такого сделал в области мира, защиты мира?» – спросил президент. Говоря в целом об уехавших из России после начала спецоперации журналистах, Путин заявил, что они «рады, что могут уехать». «Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Но теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда», – сказал Путин.