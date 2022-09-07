Пленарное заседание ВЭФ-2022: главное из выступления Владимира Путина

«Я деталей не знаю, знаю только, что он не только был журналистом, он еще был советником руководителя "Роскосмоса" (он занял эту должность в мае 2020 г. – "Ведомости") и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок, – сказал Путин. – Разведка сидела на каналах его связи с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию деньги, все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать, а адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию».