Экс-журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы

По словам адвоката Павлова, на апелляцию в Верховном суде России после приговора 5 сентября уйдет около полугода: примерно столько же рассматривалось дело в Мосгорсуде – туда оно поступило в марте. Это время Сафронов будет находиться, как и прежде, в «Лефортово». Если апелляция не вынесет оправдательный приговор, то уже на время кассации его отправят в колонию, отмечает Павлов. В случае приговора по ст. 275 УК не действуют обычные правила выбора места отбывания наказания, отмечает адвокат Евгений Смирнов: «По ней можно уехать в любой регион». Решение формально принимает руководство ФСИН.