Экс-журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы

Экс-журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободыДело советника главы «Роскосмоса» было рассмотрено Мосгорсудом за полгода
Мосгорсуд признал виновным по двум эпизодам госизмены (ст. 275 УК) советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, назначив ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Обвинение ранее запрашивало для Сафронова 24 года колонии строгого режима.
«Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 000 руб. с ограничением на два года после отбытия наказания», – огласил приговор судья Дмитрий Гордеев. Защита Сафронова сообщила, что адвокаты обжалуют обвинительный приговор и будут добиваться его оправдания.
30-летний Сафронов был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» 7 июля 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал представителю чешского разведсообщества (речь шла про руководителя чешского аналитического центра Мартина Лариша. – «Ведомости») информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока, писал ТАСС со ссылкой на адвокатов.
Защита Сафронова отмечает, что ему инкриминируется семь текстов, в которых обнаружили гостайну: шесть из них отправлены Ларишу, один – политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину. Вся эта информация касается вопросов международного военно-технического сотрудничества России. Воронин был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста.
По словам адвоката Ивана Павлова, который признан иноагентом в РФ, все семь переданных материалов «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках». Но за «некую информацию» о деятельности военных в Сирии в 2015 г. Сафронов якобы получил $248, писал ТАСС со ссылкой на защиту.
По российскому законодательству передача любой важной информации иностранцу может быть воспринята как госизмена. Это следует из диспозиции ст. 275 УК, которая предусматривает срок от 12 до 20 лет лишения свободы за передачу гражданину другой страны данных, «составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ». Кроме того, госизменой считается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи» иностранцам в деятельности, направленной против безопасности РФ.
По словам адвоката Павлова, на апелляцию в Верховном суде России после приговора 5 сентября уйдет около полугода: примерно столько же рассматривалось дело в Мосгорсуде – туда оно поступило в марте. Это время Сафронов будет находиться, как и прежде, в «Лефортово». Если апелляция не вынесет оправдательный приговор, то уже на время кассации его отправят в колонию, отмечает Павлов. В случае приговора по ст. 275 УК не действуют обычные правила выбора места отбывания наказания, отмечает адвокат Евгений Смирнов: «По ней можно уехать в любой регион». Решение формально принимает руководство ФСИН.