Гендиректор «Аэрофлота» рассказал Владимиру Путину о планах заказать 323 самолета

Гендиректор «Аэрофлота» рассказал Владимиру Путину о планах заказать 323 самолетаВ рамках программы расширения парка перевозчику потребуется нанять еще 3500 пилотов
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует заключить контракт на поставку 323 отечественных самолетов, сообщил 26 августа гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на первой после своего назначения встрече с президентом Владимиром Путиным.
При заключении контракта на новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 придется 210 воздушных судов (ВС), оборудованных отечественным двигателем ПД-14. Также «Аэрофлот» намерен купить 73 Sukhoi Superjet (SSJ100) в так называемой «импортозамещенной» версии (SSJ-New) и 40 единиц Ту-214, доложил Александровский.
«Это очень существенный объем, который потребует от нас привлечения дополнительных ресурсов», – подчеркнул Александровский. По словам топ–менеджера, авиаперевозчик намерен дополнительно нанять 3500 пилотов и заказать восемь новых пилотажных тренажеров. Он добавил, что стратегия «Аэрофлота» уже «полностью синхронизирована с комплексной программой развития авиаотрасли до 2030 г.». Путин напомнил, что в рамках субсидирования пассажиропотока компании было выделено 50 млрд руб. из бюджета. Гендиректор «Аэрофлота», в свою очередь, уточнил, что компания за апрель – май получила 10,3 млрд руб. для поддержки текущей деятельности авиакомпании и 12,5 млрд руб. – на возврат денег за отмененные рейсы.
Александровский также сказал, что господдержка помогла стабилизировать ситуацию с авиаперевозками в стране и сейчас компания наращивает число новых маршрутов. «Несмотря на то что закрыт ряд южных аэропортов, мы переориентировали спрос на востребованные направления, альтернативные. Сейчас мы летаем по 111 направлениям – это на 18 направлений больше, чем в 2021 г.», – сказал Александровский. Он уточнил, что авиакомпания, в частности, «существенно увеличила» объемы перевозок по направлению Москва – Санкт-Петербург: с 31 частоты ежедневно до 45, а также в Сочи – с 15 до 25 в день.
Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») является крупнейшим эксплуатантом отечественной авиатехники. Сейчас в парке АК «Аэрофлот» насчитывается 183 самолета — пять SSJ100, остальные — Boeing и Airbus в различных модификациях. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. европейским и американским производителям (включая Boeing и Airbus) запретили продавать российским авиакомпаниям ВС и запчасти к ним, проводить техобслуживание и страхование судов. А лизинговые компании потребовали вернуть ВС из-за аренды.
О планах «Аэрофлота» заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») на поставку порядка 300 российских самолетов стало известно в июне. Источники говорили, что контракт может быть подписан в ходе Петербургского международного экономического форума, писали «Ведомости» 7 июня. В августе глава ОАК Юрий Слюсарь на форуме «Армия-2022» говорил, что программа поставок «Аэрофлоту» 300 самолетов уже согласована.
«Аэрофлот» получит большую часть всех произведенных к 2030 г. МС-21, SSJ-New и Ту-214. Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., российским авиакомпаниям будет поставлено 142 единицы SSJ-New, 270 – МС-21-310, 70 – Ту-214.
Первые шесть самолетов МС-21 будут произведены в 2024 г., их выпуск должен последовательно увеличиваться вплоть до 72 единиц в 2029 г. SSJ-New впервые будет поставлен российским авиакомпаниям в 2023 г., а уже в 2024 г. планируется наладить серийное производство этих ВС по 20 единиц в год. Три самолета Ту-214, согласно программе, поступят в авиакомпании в 2023 г., в 2025 г. начнется серийное производство – по 10 ВС ежегодно.
Средняя каталожная цена МС-21 составляет почти $98 млн , SSJ100 – $36 млн. Исходя из этих цифра контракт «Аэрофлота» без учета поставки Ту-214 составит не менее $23,2 млрд. Но конечная сумма, по словам эксперта НИУ ВШЭ Федора Борисова, будет согласовываться по итогам переговоров «Аэрофлота», ОАК и заинтересованных ведомств. При этом директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что для снижения финансовой нагрузки на авиакомпанию ей может быть предоставлена существенная скидка, а также государство может предоставить субсидии на лизинг ВС.
Главный вызов, по словам Борисова, будет заключаться в том, сможет ли российский авиапром выполнить такой масштабный заказ, учитывая «относительно небольшой объем производства» в последние годы. В последние 10 лет в России в среднем собирали ежегодно порядка 15-20 самолетов разных типов. С ним соглашается Пантелеев, заявляя, что для авиапрома «поставлена высокая планка». Но ресурсы для этого есть, считает он. «Например, пиковый объем по производству SSJ100 составлял 35 самолетов в год» – сказал он. Помешать реализации амбициозных планов по наращиванию объемов выпуска отечественной авиатехники, по словам Пантелеева, могут проблемы с поставками комплектующих, поскольку импортозамещение в этой части «еще только налаживается».
Борисов добавляет, что в текущих условиях в авиаотрасли РФ из-за санкций «сложился рынок продавца», поэтому перевозчикам придется планировать пополнение авиапарка заранее. «Интересно, каким образом и по каким принципам, будут распределяться поставки ВС, которые скоро потребуются всем перевозчикам», – добавляет он.