Гендиректор «Аэрофлота» рассказал Владимиру Путину о планах заказать 323 самолета

Александровский также сказал, что господдержка помогла стабилизировать ситуацию с авиаперевозками в стране и сейчас компания наращивает число новых маршрутов. «Несмотря на то что закрыт ряд южных аэропортов, мы переориентировали спрос на востребованные направления, альтернативные. Сейчас мы летаем по 111 направлениям – это на 18 направлений больше, чем в 2021 г.», – сказал Александровский. Он уточнил, что авиакомпания, в частности, «существенно увеличила» объемы перевозок по направлению Москва – Санкт-Петербург: с 31 частоты ежедневно до 45, а также в Сочи – с 15 до 25 в день.