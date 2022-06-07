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«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства

Это позволит компании в будущем избежать дефицита кресел и нарастить долю рынка
Арина Литова Ирина Казьмина Денис Ильюшенков
Sukhoi Superjet стал первым серийным гражданским воздушным судном, созданным в постсоветской России / Андрей Гордеев / Ведомости

«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами авиакомпании. Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, уточняет один из них. По словам собеседника, львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214 (сколько именно ВС, он не уточнил).

В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил в интервью турецкой газете Star, что госкорпорация планирует выпустить более 110 самолетов типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 г. и около 500 к 2030 г. «Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно», – сказал «Ведомостям» представитель «Ростеха». Представитель Минтранса переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Аэрофлот», где на них не ответили. Также поступили в пресс-службе ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных