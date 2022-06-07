«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства

В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил в интервью турецкой газете Star, что госкорпорация планирует выпустить более 110 самолетов типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 г. и около 500 к 2030 г. «Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно», – сказал «Ведомостям» представитель «Ростеха». Представитель Минтранса переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Аэрофлот», где на них не ответили. Также поступили в пресс-службе ОАК.