«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства

«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производстваЭто позволит компании в будущем избежать дефицита кресел и нарастить долю рынка
«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов. Соответствующий рамочный договор стороны намерены подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами авиакомпании. Речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, уточняет один из них. По словам собеседника, львиная доля заказа придется на самолеты последнего поколения – SSJ100 и МС-21, меньшая – на Ту-214 (сколько именно ВС, он не уточнил).
В начале июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил в интервью турецкой газете Star, что госкорпорация планирует выпустить более 110 самолетов типов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 г. и около 500 к 2030 г. «Мы вступаем в череду крупных сделок с авиакомпаниями. Место и детали сделок сейчас финально не определены, комментировать это преждевременно», – сказал «Ведомостям» представитель «Ростеха». Представитель Минтранса переадресовал вопросы «Ведомостей» в «Аэрофлот», где на них не ответили. Также поступили в пресс-службе ОАК.