Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рублях

Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рубляхДеньги будут поступать на счета типа «С» по истечении срока фактической предоплаты
10 российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты в адрес лизинговых компаний из недружественных стран. Это «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», «Алроса», «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора». Еще пять перевозчиков – «Уральские авиалинии», «Ижавиа», «Нордстар», «Руслайн», «Ай флай» – находятся в процессе открытия таких счетов. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил человек, близкий к правительству России.
Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда. В ответ российские власти распорядились возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.
При этом авиакомпании должны выплачивать лизинговые платежи по «временному порядку исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (указ президента от 5 марта 2022 г.). Согласно документу, российские физические и юридические лица, имеющие обязательства перед кредиторами из недружественных стран, могут расплачиваться по ним в рублях, открыв специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечисляя туда деньги по курсу ЦБ на день платежа.
В «Аэрофлоте», S7 Airlines и Smartavia подтвердили «Ведомостям» открытие таких счетов. «Мы готовы в полном объеме исполнять наши контрактные обязательства перед лизингодателями», – заверил представитель «Аэрофлота». «В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях», – уточнил представитель S7 Airlines. «Да, мы выполнили требование указа президента от 5 марта 2022 г. по открытию такого спецсчета», – сказал представитель Smartavia. «Ведомости» также направили запросы в остальные авиакомпании.
Впрочем, деньги на счета «С» в адрес лизингодателей из недружественных стран от российских авиакомпаний пока не поступали, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Контракты с лизинговыми компаниями обычно предусматривают аккредитивы (в размере трех месячных лизинговых платежей) и депозиты на техническое обслуживание, которые значительно превышают трехмесячный аккредитив, объяснил он.
Эти аккредитивы вскрыты, говорил министр транспорта Виталий Савельев в марте в ходе выступления в Совете Федерации. Общую сумму аккредитивов для всех авиакомпаний он оценивал в 200 млрд руб. Лизингодатели располагают депозитами и аккредитивами, превышающими текущие операционные лизинговые платежи, подтвердил «Ведомостям» представитель S7. «Поэтому предполагать, что в течение трех месяцев S7 бесплатно пользуется парком воздушных судов, в корне неверно», – подчеркивает он.
Таким образом, продолжает федеральный чиновник, сроки фактически предоплаченных лизинговых платежей у различных авиакомпаний могут варьироваться от трех до восьми месяцев. По истечении этого времени перевозчики начнут перечислять лизинговые платежи в адрес лизингодателей из недружественных стран на рублевые счета «С».
По подсчетам консалтинговой компании Cirium, на которые ссылалась FT, западные лизинговые компании передали авиакомпаниям из России 515 воздушных судов производства Airbus и Boeing (без учета зарубежных «дочек» отечественных лизинговых компаний). Савельев в марте говорил примерно о таком же количестве – более 500 самолетов остаточной стоимостью $20 млрд затребовали лизингодатели у российских авиакомпаний.
Среди крупнейших перевозчиков больше всего самолетов в аренде у зарубежных собственников в парке «Уральских авиалиний» и S7, следует из данных портала Frequentflyers.ru. Парк «Уральских авиалиний» на вторую половину марта целиком (57 воздушных судов) состоял в аренде у зарубежных лизингодателей. Из 105 самолетов S7 шесть было в лизинге у ГТЛК, остальные – у крупных иностранных компаний. Среди них ирландские AerCAP, SMBC, Avolon, американская Air Lease Corporation и др. Более половины (26 воздушных судов) парка лоукостера «Победа» принадлежит зарубежным компаниям. Крупнейшие из них – китайская BOC Aviation и ирландская SB Leasing. Из 177 отраженных в списке Frequentflyers.ru иностранных самолетов «Аэрофлота» 110 оказалось в собственности зарубежных арендодателей.
Перевозчики предпочитают операционный лизинг финансовому. По окончании финансового лизинга самолет переходит в собственность авиакомпании, поэтому ставка лизингового платежа значительно выше, чем в случае операционной аренды. Размер ежемесячного платежа по операционному лизингу за самые популярные у российских перевозчиков среднемагистральные самолеты семейств Boeing 737 и Airbus A320 составляет $250 000–350 000 в зависимости от возраста и состояния самолета, говорит источник «Ведомостей» в авиакомпании из первой десятки. Подобная оценка имеет право на существование, но из-за возраста воздушного судна нижняя планка может быть ниже, отмечает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Сейчас возможность расчетов в валюте с иностранными лизингодателями в отношении воздушных судов сведена к нулю, констатирует советник Forward Legal Игорь Кокин. Несмотря на то что российские авиакомпании будут перечислять деньги на счета «С», зарубежные лизинговые компании фактически не могут забрать их – по крайней мере до тех пор, пока действуют санкции. За их несоблюдение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы: в Европе – на срок до 10 лет, в США – до 20 лет. И тем не менее по российскому законодательству авиакомпания, перечислившая деньги за лизинг на счета «С», считается выполнившей свои обязательства по контракту, подчеркивает федеральный чиновник. «Лизинговые компании заберут средства, когда у них появится такая возможность. Пока же деньги будут накапливаться на счетах», – резюмирует он.
Платежи за самолеты, взятые в лизинг у зарубежных «дочек» отечественных лизинговых компаний (ГТЛК, «ВТБ лизинг», «Сберлизинг» и др.), теперь получают материнские компании, зарегистрированные в России, говорят источники «Ведомостей» в двух авиакомпаниях и подтверждает федеральный чиновник. Проблем с проведением таких взаиморасчетов не наблюдается, констатируют они. Источник в одной из российских лизинговых компаний сказал «Ведомостям», что платежная дисциплина эксплуатантов авиатехники с начала СВО не пострадала.
В «Сберлизинге» и ГТЛК от комментариев отказались, в «ВТБ лизинге» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
В подготовке статьи участвовала Арина Литова