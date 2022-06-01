Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рублях

Сейчас возможность расчетов в валюте с иностранными лизингодателями в отношении воздушных судов сведена к нулю, констатирует советник Forward Legal Игорь Кокин. Несмотря на то что российские авиакомпании будут перечислять деньги на счета «С», зарубежные лизинговые компании фактически не могут забрать их – по крайней мере до тех пор, пока действуют санкции. За их несоблюдение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы: в Европе – на срок до 10 лет, в США – до 20 лет. И тем не менее по российскому законодательству авиакомпания, перечислившая деньги за лизинг на счета «С», считается выполнившей свои обязательства по контракту, подчеркивает федеральный чиновник. «Лизинговые компании заберут средства, когда у них появится такая возможность. Пока же деньги будут накапливаться на счетах», – резюмирует он.