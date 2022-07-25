Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского гендиректором на пять лет
Совет директоров «Аэрофлота» принял решение продлить полномочия гендиректора авиакомпании Сергея Александровского на пять лет, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский», – говорится в сообщении.
Александровский ранее возглавлял авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда предыдущий руководитель компании Полубояринов (занял должность в ноябре 2020 г.) досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Позднее в апреле совет директоров утвердил его на должность гендиректора перевозчика сроком на три месяца.
До Полубояринова более 10 лет авиакомпанию возглавлял нынешний министр транспорта Виталий Савельев, и у него также были пятилетние контракты.
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