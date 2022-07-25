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Совет директоров «Аэрофлота» избрал Александровского гендиректором на пять лет

Ведомости

Совет директоров «Аэрофлота» принял решение продлить полномочия гендиректора авиакомпании Сергея Александровского на пять лет, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский», – говорится в сообщении.

Александровский ранее возглавлял авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Он начал исполнять обязанности гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 г., когда предыдущий руководитель компании Полубояринов (занял должность в ноябре 2020 г.) досрочно покинул свой пост вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Позднее в апреле совет директоров утвердил его на должность гендиректора перевозчика сроком на три месяца. 

До Полубояринова более 10 лет авиакомпанию возглавлял нынешний министр транспорта Виталий Савельев, и у него также были пятилетние контракты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных