Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от ОАК

Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от ОАКНа эту программу Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд рублей
Три российских авиаперевозчика – Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» – рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), выяснили «Ведомости». Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На восстановление этих судов Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб. Работы планируется завершить к 2024 г.
Red Wings начала предварительное обсуждение условий лизинга Ту-204/214 у ОАК, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Количество интересующих перевозчика самолетов он не назвал, но отметил, что компания может в кратчайшие сроки увеличить летный отряд Ту-204 на 8–10 экипажей. Начало поставок возможно в конце 2022 – начале 2023 г., знает источник «Ведомостей», близкий к «Ростеху».