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Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от ОАК

На эту программу Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд рублей
Арина Литова Денис Ильюшенков
На Ту-204/214 претендует авиакомпания Red Wings / Максим Стулов / Ведомости

Три российских авиаперевозчика – Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» – рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), выяснили «Ведомости». Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На восстановление этих судов Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб. Работы планируется завершить к 2024 г.

Red Wings начала предварительное обсуждение условий лизинга Ту-204/214 у ОАК, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Количество интересующих перевозчика самолетов он не назвал, но отметил, что компания может в кратчайшие сроки увеличить летный отряд Ту-204 на 8–10 экипажей. Начало поставок возможно в конце 2022 – начале 2023 г., знает источник «Ведомостей», близкий к «Ростеху».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных