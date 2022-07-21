Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» получат 11 восстановленных российских самолетов от ОАК

Три российских авиаперевозчика – Red Wings, «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» – рассматривают возможность взять в лизинг три грузовых и восемь пассажирских самолетов, которые восстановит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»), выяснили «Ведомости». Речь идет об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На восстановление этих судов Минпромторг предложил выделить 15,4 млрд руб. Работы планируется завершить к 2024 г.