Группа «Аэрофлот» получит половину субсидий на поддержку полетов по России

Группа «Аэрофлот» получит половину субсидий на поддержку полетов по РоссииОценить эффективность этой меры господдержки можно будет только по итогам работы авиаотрасли за три квартала
В целом были одобрены заявки 32 авиакомпаний, следует из протокола Росавиации. Группа S7 («Сибирь и "Глобус") получит 22,2 млрд руб., группа "ЮТэйр" (включая входящие в нее региональные авиакомпании) — более 7 млрд руб., "Уральские авиалинии" — 8,9 млрд руб., Smartavia — 3,8 млрд руб., NordStar и Nordwind — по 1,4 млрд руб., "Якутия" — 1 млрд руб.
Субсидии внутри группы «Аэрофлот» распределятся следующим образом: «Аэрофлот» — 25,7 млрд руб., «Россия» — 10,3 млрд руб., «Победа» получит 13,9 млрд руб.
В сообщении Росавиации поясняется, что чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. «Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов», — указано в релизе. Субсидии авиакомпании начнут получать в июле текущего года.
Далее выплаты будут осуществляться до конца года «помесячно, согласно фактически выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях».
Президент России Владимир Путин предложил выделить на поддержку российских авиакомпаний 100 млрд руб. в конце марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения. В апреле этот вопрос также поднимался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, а 22 апреля президентом было подписано соответствующее поручение.
Росавиация сообщает, что «данная мера господдержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года». Цель по внутреннему пассажиропотоку в 2022 г. составляет 90 млн человек, следует из программы развития авиаотрасли до 2030 г. При этом за январь — май текущего года на внутренних линиях было перевезено 25,5 млн человек, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 г.
Поддержка авиакомпаний приобрела особую актуальность после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г., когда США, Канада, Великобритания, Япония и страны ЕС ввели санкции против российской авиаотрасли. Они закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Сейчас отечественные авиакомпании могут летать только в 11 стран мира, сообщал министр транспорта Виталий Савельев. Авиакомпании также не могут покупать зарубежные самолеты и комплектующие, проводить их страхование и техобслуживание. Как писали «Ведомости», за I квартал 2022 г. авиакомпании получили рекордный операционный убыток в 61 млрд руб. Результаты работы авиаотрасли за II квартал пока не обнародованы.
Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что финансовая ситуация у авиаперевозчиков по итогам трех кварталов благодаря господдержке должна «заметно улучшиться». «Предложенные государством меры поддержки позволят обеспечить хорошие финансовые показатели для авиакомпаний. Но оценить влияние субсидий на операционную деятельность можно будет только по истечении трех кварталов 2022 г.», — отметил эксперт. Пантелеев добавил, что средства между авиакомпаниями распределялись на основе данных о перевозках за апрель — май и заявленных планов и прогнозов авиакомпаний до конца года. «В случае если потребуется перераспределение субсидий между перевозчиками, ведомство проведет эту процедуру», — сказал он «Ведомостям».
«Ведомости» направили запросы крупнейшим российским авиаперевозчикам.
Представитель «Уральских авиалиний» ответил на запрос поговоркой: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Мы взяли на себя это обязательство (по объему перевозок пассажиров. — “Ведомости”) и должны выполнить его во что бы то ни стало», — заявил он. В целом компания, по его словам, удовлетворена объемом одобренных ей субсидий.