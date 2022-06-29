Группа «Аэрофлот» получит половину субсидий на поддержку полетов по России

Поддержка авиакомпаний приобрела особую актуальность после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г., когда США, Канада, Великобритания, Япония и страны ЕС ввели санкции против российской авиаотрасли. Они закрыли свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Сейчас отечественные авиакомпании могут летать только в 11 стран мира, сообщал министр транспорта Виталий Савельев. Авиакомпании также не могут покупать зарубежные самолеты и комплектующие, проводить их страхование и техобслуживание. Как писали «Ведомости», за I квартал 2022 г. авиакомпании получили рекордный операционный убыток в 61 млрд руб. Результаты работы авиаотрасли за II квартал пока не обнародованы.