Авиакомпании РФ получат 100 млрд рублей на компенсацию стоимости перевозок

Авиакомпании РФ получат 100 млрд рублей на компенсацию стоимости перевозокЭто должно позволить сдержать подорожание авиабилетов
Президент России Владимир Путин предложил выделить на поддержку российских авиакомпаний 100 млрд руб. в 2022 г. Об этом он заявил 31 марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения. По словам Путина, деньги пойдут на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах в дополнение к уже действующим субсидиям на перевозки по дальневосточным маршрутам, в Калининград и Симферополь.
Президент подчеркнул, что авиакомпании должны получить поддержку не за счет пассажиров, а, наоборот, «через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан».
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