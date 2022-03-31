Авиакомпании РФ получат 100 млрд рублей на компенсацию стоимости перевозок

Президент России Владимир Путин предложил выделить на поддержку российских авиакомпаний 100 млрд руб. в 2022 г. Об этом он заявил 31 марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения. По словам Путина, деньги пойдут на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах в дополнение к уже действующим субсидиям на перевозки по дальневосточным маршрутам, в Калининград и Симферополь.