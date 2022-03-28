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Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты

Теперь лизингодатели могут начать охоту за имуществом авиаперевозчиков
Денис Ильюшенков
Источник, близкий к Росавиации, также подтверждает, что истечение срока для расторжения договоров с эксплуатантами «никак не отразилось на перевозчиках» / Андрей Гордеев / Ведомости

Срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда (ВС) их владельцам, истек 28 марта. Эта дата была установлена в очередном пакете санкционных мер, утвержденных советом Евросоюза (ЕС) в конце февраля 2022 г. Как ее прохождение отразилось на текущей деятельности перевозчиков, рассказали «Ведомостям» собеседники в авиакомпаниях.

Санкции были введены ЕС из-за специальной военной операции России на Украине, начавшейся 24 февраля. Помимо расторжения действующих и невозможности заключения новых договоров лизинга самолетов санкциями было запрещено продавать ВС и запчасти к ним российским перевозчикам, а также проводить ремонт и оказывать любые страховые услуги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных