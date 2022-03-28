Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты

Срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда (ВС) их владельцам, истек 28 марта. Эта дата была установлена в очередном пакете санкционных мер, утвержденных советом Евросоюза (ЕС) в конце февраля 2022 г. Как ее прохождение отразилось на текущей деятельности перевозчиков, рассказали «Ведомостям» собеседники в авиакомпаниях.