Кремль приветствовал проведение ЧМ по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году

О том, что Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 г., сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 25 октября. Исполнительный совет IWF распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 г. В 2028 г. чемпионат мира среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а чемпионат мира среди юниоров – в Каракасе (Венесуэла). В 2029 г. взрослый чемпионат мира пройдет в Ахмадабаде (Индия). Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес, комментируя итоги голосования, подчеркнул, что Косово, Венесуэла и Индия впервые примут у себя мировое событие IWF.