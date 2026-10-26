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Главная / Стиль жизни /

Кремль приветствовал проведение ЧМ по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году

Ксения Наумчик
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Российские власти приветствуют решение провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал решение важным шагом в сторону деполитизации спорта.

Представитель Кремля также отметил, что Россия должна возвращаться в мировое спортивное сообщество на полноправной основе. По его словам, «эта семья не может жить полноценно без участия России».

Отдельно пресс-секретарь главы государства сказал, что сейчас мало стран проявляет заинтересованность в проведении Олимпиады на своей территории.

«Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений. Пока этот вопрос не на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия принять и новую Олимпиаду.

О том, что Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 г., сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 25 октября. Исполнительный совет IWF распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 г. В 2028 г. чемпионат мира среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а чемпионат мира среди юниоров – в Каракасе (Венесуэла). В 2029 г. взрослый чемпионат мира пройдет в Ахмадабаде (Индия). Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес, комментируя итоги голосования, подчеркнул, что Косово, Венесуэла и Индия впервые примут у себя мировое событие IWF.

Россия впервые с 2022 г. получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта.

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