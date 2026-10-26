Кремль приветствовал проведение ЧМ по тяжелой атлетике в Москве в 2030 году
Российские власти приветствуют решение провести чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве в 2030 г. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал решение важным шагом в сторону деполитизации спорта.
Представитель Кремля также отметил, что Россия должна возвращаться в мировое спортивное сообщество на полноправной основе. По его словам, «эта семья не может жить полноценно без участия России».
Отдельно пресс-секретарь главы государства сказал, что сейчас мало стран проявляет заинтересованность в проведении Олимпиады на своей территории.
«Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений. Пока этот вопрос не на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, сможет ли Россия принять и новую Олимпиаду.
О том, что Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 г., сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 25 октября. Исполнительный совет IWF распределил четыре мировых первенства на период с 2028 по 2030 г. В 2028 г. чемпионат мира среди юношей и девушек состоится в Приштине (Косово), а чемпионат мира среди юниоров – в Каракасе (Венесуэла). В 2029 г. взрослый чемпионат мира пройдет в Ахмадабаде (Индия). Генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес, комментируя итоги голосования, подчеркнул, что Косово, Венесуэла и Индия впервые примут у себя мировое событие IWF.
Россия впервые с 2022 г. получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта.