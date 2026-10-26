Путин встретится с главой Газпромбанка
Президент РФ Владимир Путин встретится с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Очень важное финансовое учреждение, очень важный банк, который принимает участие во многих ключевых проектах развития экономики нашей страны, международных проектах. Поэтому предстоит сегодня важный содержательный разговор», – добавил представитель Кремля.
Кроме того, у президента запланирован целый ряд рабочих встреч уже закрытого служебного характера. Путин также продолжит готовиться к напряженным дням саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и саммита «Россия – Африка» с большим количеством двусторонних встреч.
Песков также анонсировал брифинг помощника президента РФ Юрия Ушакова. Он расскажет о международных аспектах предстоящих четырех дней.
ФСЭГ состоится 27 октября под председательством России. 24 октября стало известно, что в это время Москву посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он также примет участие в форуме.