Путин встретится с главой Газпромбанка

Саммит «Россия – Африка» – это экономический и гуманитарный форум, он состоится 28–29 октября. На сайте Росконгресса заявлено, что саммит «продолжит намеченный курс на комплексное развитие российско-африканских отношений и станет авторитетной площадкой для выработки практических решений, нацеленных на укрепление многопланового партнерства между РФ и африканскими государствами».